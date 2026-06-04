Antonio Naranjo no se corta y sentencia al ‘capo’ Pedro Sánchez: «Está agobiado porque le han pillado»

Contundente.

Antonio Naranjo ha atizado con fuerza a Pedro Sánchez tras conocerse una parte del brutal sumario de la causa conocida como las cloacas del PSOE, protagonizada por la «fontanera» Leire Díez y cuyo fin último era desbaratar cualquier investigación sobre la corrupción del Gobierno, del partido y del círculo íntimo del presidente del Gobierno.

El presentador de El Análisis: Diario de la Noche, en Telemadrid, ha puesto en valor la labor de los agentes de la Guardia Civil que investigaron los indicios, así como la del juez que instruyó el caso.

«Es un auto de un juez serio de la Audiencia Nacional, con el trabajo, además, de meses de investigación de la UCO, y claro que apunta respecto de pruebas del funcionamiento de una organización mafiosa que dirigían los mandos del Partido Socialista, financiaba el Partido Socialista y protegía al jefe del Partido Socialista. Es decir, a Pedro Sánchez. Y lo hacía, además, intentando —esto es lo importante— acabar con jueces, con fiscales y con guardias civiles, siempre con chantajes y con bulos, sí, con bulos. Comprando pruebas para eliminarlas y utilizando todo tipo de tretas más propias de la Cosa Nostra».

Ha afeado al presidente del Gobierno que ahora alegue que «no sabía nada», con una frase que está en boca de muchos de los señalados: «No tengo conocimiento».

«Pedro Sánchez alega ahora, y lo ha hecho hace un rato el PSOE, que no sabía nada. Hombre, que si hicieron algo malo, pues será cosa de ellos y que a él que le registren. Pero no cuela. Aunque eso fuera cierto, él seguiría siendo responsable de todo. Si su mejor defensa es que no se enteró de esta trama, pues debe marcharse por negligente. Pero es que, además, no es verdad».

En este sentido, señala que Sánchez «aparece citado al menos 64 veces en el sumario», por lo que tiene una responsabilidad política ineludible y cada vez mayor.

Por último, estima que la reacción del líder del PSOE refleja su culpabilidad porque, en lugar de tomar medidas como pedir perdón, dar explicaciones serias y profusas o querellarse contra Leire Díez, optó por otra estrategia.