El doctor Cabrera deja en shock a Iker Jiménez al revelar el estado de Pedro Sánchez: «Está destruido, en los últimos resquicios»

El psiquiatra forense José Cabrera no deja indiferente a nadie cada vez que habla.

Y en el programa ‘Horizonte’ de este 3 de junio de 2026, en Cuatro, ha vuelto a dejar boquiabiertos a los espectadores con su reflexión tras conocerse el sumario de las cloacas del PSOE, que salpica de lleno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque ya no hay ni cortafuegos ni excusas para intentar salvarlo.

Fiel a su estilo, el Dr. Cabrera fue contundente durante su intervención y señaló que «el “One” es el “One”, es el uno de la pirámide jerárquica del Estado, no hay otro».

Además, puso en valor el trabajo de los agentes de la UCO de la Guardia Civil, que han tenido que investigar a pesar de los intentos de los responsables políticos de la institución por bloquear las pesquisas.

«Este trabajo ingente de funcionarios al servicio de la patria, tenientes, sargentos, comandantes y teniente coronel, se ha hecho a pesar de los jefes de estos investigadores, y ese es el mérito de ese trabajo ingente, donde nadie ha tenido miedo. Ocurre siempre y, en este país, más que en ninguno. Es increíble, lo acaba de decir Inda; es decir, esto es inimaginable».

Ante la pregunta del presentador Iker Jiménez sobre la posibilidad de que Sánchez no sea el “número uno”, Cabrera tiró de ironía: «Dios todopoderoso». «La UCO lo dice. No hay opciones», sentencia.

Tras ver la última aparición del presidente del Gobierno, en la que, en lugar de ofrecer explicaciones sobre todas las tramas de corrupción que salpican a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo, dio el “gran anuncio” de que el año que viene -después de tres años sin hacerlo y casualmente, en año electoral – presentará presupuestos, el psiquiatra forense no cae en la trampa y señala algo que ha quedado un poco en el olvido: su estado físico.