Gonzalo Miró da una esperpéntica excusa para defender a Sánchez ¡y se gana el aplauso de los ultras Pablo Iglesias y Loreto Ochando!

El nivel de ridículo al que pueden llegar algunos por fanatismo o por dinero es aberrante.

Y Gonzalo Miró es uno de los que están empeñados en superarse.

El activista de izquierdas, cuyo sueldo pagamos todos los españoles, ha llegado al colmo del absurdo para justificar la corrupción que salpica al Gobierno, al partido y al círculo íntimo del presidente Pedro Sánchez.

En una intervención en el programa Malas Lenguas, de TVE, señaló la razón por la que se investiga al PSOE.

Y es para mear y no echar gota.

De acuerdo con Miró, al PSOE no se le investiga por los múltiples escándalos de corrupción, chanchullos y abusos de poder, sino por otra razón: haber pactado la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular.

Pero incluso fue más allá. Tras afirmar que el grave error fue permitir la renovación del órgano, sostuvo que son los populares quienes no tienen respeto por la democracia. Es decir, que el asunto no es la corrupción sino que te investiguen. Y que la mejor forma para evitarlo, es poner a jueces de tu cuerda.

«Lo sabía, ¿o no? Pero, de todas formas, creo que todo esto tiene muchísimo más que ver con la peor decisión que ha tomado el Partido Socialista a lo largo de estos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, que es pactar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si realmente lo que quieres es que no te investiguen como te están investigando ahora, a lo mejor lo que no tienes que hacer es pactar esos nombramientos con quienes no tienen ningún respeto por la democracia».

Semejante barbaridad solo puede ser aplaudida por fanáticos del máximo nivel, de esos a los que les encantan los bulos para desprestigiar a los agentes y jueces incómodos para el Gobierno, o que no pierden oportunidad de hacerse amigos de dictadores sanguinarios de su misma cuerda. Por ello, se ganó el aplauso del ‘empresario explotador’ Pablo Iglesias y de la activista de extrema izquierda Loreto Ochando.