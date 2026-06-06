RTVE elige a Gonzalo Miró como figura central de La 1 con La cena de los idiotas

La televisión pública ha tomado una decisión importante y ha puesto su mirada en Gonzalo Miró. Este colaborador, que durante años fue considerado una “eterna promesa” en el ámbito de la tertulia, ahora se convierte en un referente del prime time de La 1 con La cena de los idiotas. Este nuevo formato de debate, que se presenta en un tono desenfadado, busca reunir cada semana a personajes célebres alrededor de una mesa para discutir temas de actualidad.

Según la comunicación oficial de RTVE, la propuesta es clara: demostrar que es posible sentarse a cenar con personas con opiniones diferentes y mantener una conversación sin gritos, todo en un ambiente “cálido y cercano” en estos tiempos tan polarizados políticamente. Las grabaciones tendrán lugar en una casa, donde un comedor con una gran mesa será el eje visual. En esta mesa se proyectará un archivo audiovisual de la cadena para dar pie a los temas a tratar.

Qué es realmente La cena de los idiotas

Aunque el título evoca la famosa comedia francesa La cena de los idiotas, RTVE aclara que su objetivo es precisamente lo opuesto: ser un ejemplo de convivencia entre quienes piensan diferente. El formato tiene una estructura bien definida:

Ubicación : se grabará en una casa real, no en un plató convencional.

: se grabará en una casa real, no en un plató convencional. Núcleo del programa : un comedor donde la gran mesa se convierte en “personaje” gracias a las proyecciones del archivo de TVE .

: un comedor donde la gran mesa se convierte en “personaje” gracias a las proyecciones del archivo de . Dinámica : varios comensales famosos abordarán un solo tema actual o un acontecimiento relevante por episodio.

: varios comensales famosos abordarán un solo tema actual o un acontecimiento relevante por episodio. Rol de Miró: actuará como anfitrión y moderador, guiando la conversación y las tensiones, además de generar diálogos adicionales en la cocina antes y después de la cena.

No es casualidad que este formato recuerde al videopodcast La cena de los idiotés de la Cadena SER, moderado por Aimar Bretos, donde cada invitado traía consigo un dilema para debatir. Aquí, el enfoque cambia al centrarse todos en un mismo tema marcado por la propia RTVE, lo que podría implicar un mayor control editorial y un marco muy definido.

El ascenso acelerado de Gonzalo Miró en RTVE

Con La cena de los idiotas, La 1 “duplica su confianza” en Miró, según han señalado diversos medios. Esto se debe a que el presentador no dejará su otro programa, Directo al grano, que comparte con Marta Flich. En otras palabras:

Seguirá teniendo presencia diaria o frecuente por las tardes con su formato informativo.

Da el salto al prime time con un programa semanal centrado en debates.

Esta doble exposición contrasta notablemente con las audiencias más discretas que han tenido algunos espacios vespertinos en la televisión pública. Además, alimenta la idea de que se ha convertido en una figura “intocable” dentro de la corporación, superando a otros profesionales con más experiencia y trayectoria. Algunos medios críticos han señalado este ascenso como un premio político, sugiriendo que existe un blindaje interno para Miró, haciendo referencia a su entorno ideológico y su cercanía al sanchismo.

En este contexto, artículos como el publicado por Libertad Digital sobre cómo RTVE “regala otro programa” a Gonzalo Miró han resaltado esta estrategia como muestra del poder que tienen los “periodistas sanchistas” dentro del organismo. También subrayan cómo hoy día la cercanía al Gobierno influye notablemente en la asignación de espacios, salarios y presencia mediática. Este mismo medio enfatiza que el presentador ha evolucionado desde ser considerado “idiota” en tertulias rivales hasta convertirse en una figura consolidada dentro de una TVE dominada por afinidades políticas.

La Brunete mediática y la guerra por el relato

Todo esto no ocurre sin más. Desde hace años pesa sobre RTVE la acusación de ser un campo minado partidista. Por un lado, algunos señalan a lo que llaman “La Brunete Pedrete mediática”, refiriéndose a ese grupo de comunicadores cómodamente instalados en el entorno del sanchismo, ocupando espacios tanto en tertulias como en magazines y ahora también liderando grandes debates nocturnos.

Por otro lado, desde posiciones más conservadoras se retrata una televisión pública sometida a “manipulación constante”, caracterizada por:

Informativos alineados con el relato gubernamental.

Contrataciones vistas más como decisiones políticas que profesionales.

Formatos que son indulgentes hacia ciertas figuras del poder y muy críticos con la oposición.

El caso específico de La cena de los idiotas se incluye dentro de esta narrativa: se presenta como un programa que promueve diversidad opinativa, pero cuyo diseño —desde la elección temática hasta la selección de invitados— estará bajo el control editorial señalado como colonizado por periodistas afines al Gobierno.

El espacio debate llega al prime time… con sabor a control político

El hecho de que La 1 apueste por debates actuales durante el prime time no es algo menor. Este género había quedado relegado ante talent shows, series y grandes formatos entretenidos. Con La cena de los idiotas, RTVE:

Recupera el debate presentado como entretenimiento ligero, envuelto en conversaciones distendidas propias del final del día.

Introduce su archivo histórico como recurso dramático y educativo.

Busca adoptar un tono similar al late show político sin caer en estridencias ni discusiones acaloradas.

Sobre el papel, todo suena atractivo: reunir voces disonantes e intentar convencer al público de que es posible dialogar sobre política y sociedad sin trincheras. Pero surge una gran incógnita: ¿quiénes serán los invitados? ¿Cuánto pluralismo habrá realmente? Si los seleccionados son voces previsibles o cercanas al poder o alineadas con la línea editorial dominante, esa promesa de diversidad podría quedar reducida a simple retórica.

Curiosidades y datos locos del formato

Detrás del envoltorio amable del programa hay algunos detalles interesantes:

El título se basa en una comedia donde el “idiota” era quien se ridiculizaba; sin embargo, aquí el lema oficial es lo contrario: no es absurdo pensar que podemos dialogar sin gritar.

El comedor no será solo decorativo; la mesa servirá como pantalla gigante mostrando vídeos históricos procedentes de TVE , convirtiendo así el archivo en otro comensal más.

, convirtiendo así el archivo en otro comensal más. La cocina se reivindica como espacio clave del formato; allí tendrán lugar conversaciones más íntimas y tensas que seguramente generarán titulares impactantes.

Como suele ocurrir en toda programación política televisiva, lo verdaderamente relevante sucederá fuera del plano visible: quién decide qué temas abordar, quiénes son invitados… y quiénes quedan excluidos.

Ranking rápido: por qué este programa importa más de lo que parece

Para evaluar el impacto potencial que podría tener La cena de los idiotas dentro de esta nueva etapa para RTVE, basta considerar algunos factores clave:

Visibilidad: prime time en La 1, máxima vitrina para lo público. Control del relato: debate actual durante uno de los momentos políticos más tensos. Rostro confiable: consolidación definitiva para Gonzalo Miró como presentador destacado. Mensaje interno: indicativo para todo el personal sobre quién tiene poder y quién avanza profesionalmente. Interpretación política: confirmación para críticos acerca del peso específico que tienen los “sanchistas periodistas” junto a esa famosa Brunete mediática dentro del canal.

El espectáculo será aquello visible sobre esa mesa; pero lo verdaderamente crucial radicará en aquellas decisiones invisibles capaces de transformar una simple cena televisiva en un termómetro perfecto sobre las dinámicas actuales del poder dentro nuestra televisión pública.