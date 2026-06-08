«¡Sánchez, dimisión!»: ni TVE ni Intxaurrondo pueden tapar los gritos de los españoles contra «P. S.» en su encuentro con el papa León XIV

Los escándalos que estallan a diario, la pérdida de poder adquisitivo, la falta de vivienda y una situación que, en todos los frentes, es peor que la de 2018 hacen que la gran mayoría de los españoles estén hartos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y todo este cuadro redunda en que el “One” no pueda pisar la calle sin ser abucheado y recibir gritos en su contra. Pese a sus montajes en redes sociales, como su asistencia al festival Primavera Sound, a donde acudió -pese a no estar registrado en su agenda oficial- en lugar de cumplir con su papel como jefe de Gobierno en la visita del Sumo Pontífice o dar explicaciones a profundidad por lis múltiples escándalos de corrupción que le salpican.

La última muestra ha sido esta mañana, cuando ha ido a encontrarse con el papa León XIV en la Nunciatura Apostólica.

A su llegada, y pese a que iba en coche oficial, no pudo escapar a la escena habitual: gritos e insultos en su contra.

La situación fue de tal magnitud que incluso en la retransmisión de TVE, en el programa de la comisaria política Silvia Intxaurrondo, se colaron los cánticos de «¡Sánchez, dimisión!» o «¡Fuera! ¡Fuera!».

Ni siquiera «Telepedro» puede ocultar el sentimiento mayoritario de los españoles, que desean que el líder del PSOE, rodeado por los casos de corrupción que salpican a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo, abandone la Moncloa y permita abrir un nuevo capítulo en el que se haga una limpieza de corruptos que viven de la política y chupan el dinero público que sale del bolsillo de los sufridos contribuyentes.

#VisitaPapaRTVE | Sánchez llega a la Nunciatura Apostólica para ver al papa León XIVhttps://t.co/aIFRnVyDHi#LaHora8J pic.twitter.com/Xsz950kkHI — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) June 8, 2026

La agenda de León XIV

Tras el encuentro con el presidente del Gobierno, el sumo pontífice se dirigirá al Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso desde el hemiciclo, siendo el primer papa en hacerlo. Cabe señalar que, en este caso, actuará como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y no como máximo representante de la Iglesia católica.

Además de los diputados y las máximas autoridades de la Cámara Baja, estarán el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán; las presidentas del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló; y del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, así como los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

Sin embargo, Podemos, el BNG y los expresidentes socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero plantarán al pontífice y no asistirán al evento.

Más tarde, a las 11:30, el papa se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Después, almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, se reunirá en el mismo lugar con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia; el encuentro será de carácter privado.

A las 18:00 se desplazará a la catedral de la Almudena para asistir a una oración y a un homenaje a la Virgen que da nombre al principal templo de la archidiócesis de Madrid.

Finalmente, acudirá a un multitudinario encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.