Antonio Naranjo se descojona de Sánchez por los silbidos y adelanta cuál será la canción del verano: «No le va a gustar»

Antonio Naranjo ha reflexionado en su editorial sobre la visita del papa León XIV y la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se escapó a Barcelona para asistir a un festival de música. Para mayor vergüenza, dio entrevistas para hablar de sus gustos musicales, pero ni un encuentro con los medios para dar explicaciones de la corrupción que salpica tanto a su círculo político como íntimo.

El presentador de El análisis: Diario de noche incide en que el contraste «es abrumador» entre un líder espiritual y otro que «se vanagloria de ser un líder mundial» y luego no puede pisar la calle sin que sea abucheado, pitado e insultado.

«Mientras él hablaba ante millones de personas, llenaba las calles de ciudadanos emocionados, pues hacía un canto contra la polarización y reunía en torno a él a todas las instituciones, vaya por Dios, el presidente del Gobierno se escapaba en el Falcon con su esposa, Begoña Gómez, a un festival musical. Bueno, es que el contraste es abrumador y refleja la distancia entre un líder espiritual y otro que se vanagloria de ser un líder mundial y luego no puede exhibirse en público, en la capital del país que gobierna, sin temor a que le dediquen un concierto de silbidos. Bueno, por eso ha decidido borrarse y acudir al Primavera Sound, con un despliegue impresionante, ya lo han visto, de aviones, coches, helicópteros y drones. Todo para que el mismo presidente, incapaz de dar una explicación solvente sobre la cloaca que trabajaba para él, se dedique a irse de juerga con su esposa imputada, a costa del presupuesto público».

Naranjo ha resaltado especialmente el hecho de que Sánchez haya preferido hablar de música antes que de los casos de corrupción y de las razones por las que el PSOE sigue sin querellarse contra Leire Díez.

Sin embargo, se ha descojonado al incidir en que el verdadero festival es el que sucede en el Tribunal Supremo, de donde llegará la «canción del verano», un éxito que, estima, no le gustará al líder del PSOE.