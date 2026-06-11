¿Una de las 61? lluvia de palos a Esther Palomera que se pone de los nervios por la libreta de Leire Díez: «Palmera, perdón, Palomera»

Los nervios de los miembros de la «brunete pedrete» levantan suspicacias. Y es que las cloacas del PSOE amenazan con llevarse por delante no solo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino también a los periodistas palmeros que justifican la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del marido de Begoña.

Entre los mensajes intercambiados por la «fontanera del PSOE», Leire Díez, y el abogado Jacobo Teijelo, ha habido una conversación que ha causado un terremoto mediático: en ella, el letrado de Santos Cerdán afirma que ha enviado información a «Yepes, Alcasser y Mateo Balín» y que también se la había remitido a sus «61 periodistas habituales».

Y si ayer era Pedro Vallín quien tartamudeaba ante Ferreras con este asunto, hoy ha sido el turno de Esther Palomera. En El programa de Ana Rosa trataban el tema y los nervios eran evidentes. Solo hay que ver cómo se puso cuando un invitado hizo mención a los periodistas palmeros.

Peor todavía fue cuando intentó justificar que aparecer en la libreta de Leire no implica necesariamente una participación activa en las maniobras opacas de los cloaqueros de Ferraz. Y aunque esto es cierto, también lo es que adelanten desde ya que, si salen mencionados, no es porque formaran parte del pelotón de 60 activistas al servicio del sanchismo.

Después del hundimiento de Vallín con Ferreras, llega a sus pantallas… el nerviosismo de Esther Palomera en AR. “Ahí aparece mucha gente citada que no tiene por qué haber participado en operaciones oscuras, incluidos periodistas.” Evidentemente, ella es una de los 61. ZINE. pic.twitter.com/FHSauk7iiN — El Equidistante (@elequidistante) June 11, 2026

En especial ella, que no es sospechosa de defender al líder del PSOE ni mucho menos. Por eso afirmó que «en las agendas de Leire hay muchas cosas que son increíbles, porque ahí aparece mucha gente citada que no tiene por qué haber cometido un delito ni participar en operaciones oscuras, incluidos periodistas. Es decir, la imaginación de esta señora en estas agendas llega al extremo de poner en cuestión el trabajo profesional de algunos periodistas o atribuirles intereses espurios, incluso negociaciones con ella misma».

La intención de sus palabras era tan obvia que el jefe de Investigación de El Confidencial, José María Olmo, se «solidarizó» con ella al recordar cómo muchos de esos activistas que ahora afirman que no se pueden sacar conclusiones definitivas de las anotaciones lo hicieron en su contra por reunirse con Villarejo.

El esperpento fue tal que las redes sociales estallaron contra la activista sanchista:

No tengo la menor duda de que @estherpalomera es una de los 61. Naturalmente. — Islamouro (@Islamouro1) June 11, 2026

El punto de vista de esta gran periodista es sagrado. No me molesten a la Palmera, perdón, Palomera. — Existo… luego pienso (@23hayatguzel) June 11, 2026

Jajajaja, por lo que pueda salir… Ay Esthercita. — Sandra (@absalam58) June 11, 2026

Esta señora que se autodefine periodista es una de la que más asco da en las tertulias televisivas, da una de cal y otra de arena, pero se le ve el plumero a km — Rita la cantaora (@segundatercera) June 11, 2026

Qué bueno. Es una señora con imaginación que entraba en la DG de la Guardia Civil, en la Fiscalía General, en los Ministerios, y tenía despacho en Ferraz con aparcamiento asignado. Ya. — InesLorenzo (@InesLorenzo) June 11, 2026

Por esa regla de tres, a Bárcenas con su libretita no tendríamos que darle la categoría de cierta cuando nombraba a M. Rajoy?. — Maritxica (@RubioMaria75097) June 11, 2026

Se arrastra tanto Palomeras que da vergüenza ajena escucharla defender lo indefendible. Yblo más chusco es su tono aseverativo y su voz engolada. — Ana María Moreno (@AnaMaraMoreno10) June 11, 2026

La prensa del régimen ha bajado dos niveles en la escala Bristol de deposiciones. pic.twitter.com/GdOxSVC8Y5 — Klaus Maria 🦐 (@Klausmaria13) June 11, 2026

Palomera, palmera de Sánchez, se h ofendido cuando el invitado ha hablado de los periodistas palmeros!! La ha descrito tan bien, que la pobrecita se ha ofendido…🤣🤣🤣 — Nodoyuna (@nodoyuna_09) June 11, 2026

Palomera, palmera de Sánchez, se h ofendido cuando el invitado ha hablado de los periodistas palmeros!! La ha descrito tan bien, que la pobrecita se ha ofendido…🤣🤣🤣 — Nodoyuna (@nodoyuna_09) June 11, 2026

Lo mejor ha sido cuando Del Olmo le ha dicho algunos llevamos 10 años, con el san Benito por buscar información con Villarejo.

Estoy de acuerdo contigo, pero “algunos compañeros” llevan años argumentando y deduciendo lo mismo que ahora.

Vamos que le ha dicho aplícate el cuento. — Abogada rebelde 🤦🏼‍♀️⚖️⚫️💚💙❤️ (@laurajmld) June 11, 2026

“Ahí aparece mucha gente citada que no tiene por qué haber participado en operaciones oscuras, incluidos periodistas.” pic.twitter.com/hcXtiNdCqj — Aristogiton 🇹🇩 – Cirujano de hierro Fan Account (@Aristogiton_) June 11, 2026