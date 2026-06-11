Iker Jiménez, Carmen Porter, Inda y Calabrés se descojonan de «Público» por premiar al condenado García Ortiz: «Una película de los Marx»

Alucinante.

El servilismo de los palmeros del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no conoce límites. Y no tienen vergüenza.

Horas después de conocerse que las cloacas del PSOE tenían a 61 periodistas «habituales» a los que pasaban informaciones y argumentarios para beneficiar a Moncloa y a Ferraz, uno de los principales medios propagandísticos del jefe del Ejecutivo, Público, premió al ex fiscal general del Estado condenado, Álvaro García Ortiz.

Para completar el círculo de fango, lo hicieron el mismo día también había trascendido que Leire Díez se reunió en al menos dos ocasiones con quien era la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe. Ccomo suele ser habitual en estos escándalos, previamente habían negado cualquier encuentro del Ministerio Público con la conocida como «fontanera del PSOE».

Pero como son capaces de superar cualquier límite, en el mismo evento, el ministro de Transformación digital, Óscar López, acusó de prevaricación a «algunos» jueces sin aportar ninguna prueba.

Y en Horizonte discutían el asunto.

Tras ofrecer detalles del encuentro entre quien era el «número dos» de García Ortiz y Leire Díez, la copresentadora Carmen Porter destacó que el digital al servicio del sanchismo premió a un condenado por la justicia como «Personaje del Año». «Esta misma tarde a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, le han dado el Premio Público 2026 al Personaje del Año 2026», anunció.

La reacción en la mesa no tardó en pasar de la sorpresa al descojone absoluto hacia el digital sanchista:

«Será por ser el primer fiscal general del Estado, ¿no?», apuntó la propia Porter.

«¿Quién se lo ha dado? ¿Soto del Real o quién se lo ha dado?», preguntó el director de OkDiario, Eduardo Inda.

Tras la respuesta de que era Público, apuntilló que el premio se lo habían dado «los 61», haciendo referencia a los palmeros «habituales» de la cloaca del PSOE.

Pero la cosa siguió.

«La hermana de Pardo de Vera», apuntilló el subdirector de El Español, Jorge Calabrés.

Inda no pudo más con su indignación:

«¿Estamos locos? ¿Le das un premio a un tío al que han condenado en sentencia firme por revelación de secretos? Estamos todos locos. Yo no sé si estoy viviendo, en las últimas semanas, en los últimos meses, una ficción o la realidad».

«Una película de los Marx», agregó el presentador Iker Jiménez.

«¿Cómo le puedes dar un premio a un delincuente?», preguntó Inda.

«Pues por su buen hacer», respondió Carmen Porter.