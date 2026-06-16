Soto Ivars deja en shock a Iker Jiménez con el delirante relato de Esther Palomera sobre las cloacas del PSOE: «¡Brutal!»

Delirante.

El extremo al que están dispuestos a llegar los miembros de la «brunete pedrete» para defender al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no conoce límites del ridículo. Y Juan Soto Ivars ha expuesto el último esperpento de la activista sanchista Esther Palomera en TVE.

En Horizonte, el programa de Iker Jiménez, discutían sobre las cloacas del PSOE que han hundido en el fango a Moncloa, a Ferraz y a las terminales mediáticas del sanchismo.

El autor de Esto no existe mostró su estupor con el nivel de cinismo al que son capaces de llegar los palmeros sanchistas con un derroche de ironía:

«Hay una cosa de la sincronizada que es muy bonita también, que la están diciendo estos días y que a mí me tiene fascinado. Están moviendo el siguiente argumento, a ver qué os parece. Os lo lanzo. Como vosotros no veis la televisión que pagáis, os cuento yo, como corresponsal de lo que se dice».

Tras esta breve introducción, pasó a desvelar cuál es el nuevo relato que intentan impulsar desde Ferraz y Moncloa y que repetirán sus terminales mediáticas:

«Están diciendo, os lo juro por mi madre, que la cloaca de Leire era un intento de destruir la ‘kitchen’, que es la cloaca importante. Os lo juro, que lo ha dicho Esther Palomera en Televisión Española: que la cloaca de Leire se crea para intentar desactivar la ‘kitchen’, que todavía hoy sigue actuando. O sea, la verdadera cloaca es la que puso el PP y que Marlaska, en ocho años, no ha podido quitar. Y para eso fichan a Leire. Oye, ¿qué os parece?».

La exposición de Soto Ivars causó sorpresa en la mesa y dejó sin palabras a Jiménez, que, ante semejante esperpento para justificar la corrupción socialista, que solo puede creerse alguien que nació ayer, solo pudo decir: «Bestial».