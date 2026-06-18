Feijóo atiza a Sánchez por su corrupción, afea a Zapatero y confirma que pactará con Abascal si es necesario

Durante su intervención en El Hormiguero, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abordado diferentes asuntos de actualidad política, como los casos de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez. Además, ha adelantado sus líneas de acción en caso de ser investido presidente tras las elecciones del próximo año y ha confirmado que, en caso de que el resultado lo obligue, pactará con VOX y Santiago Abascal.

El líder popular insiste en que todavía falta mucho para los comicios y que no se puede adelantar el resultado, pero que tiene varios escenarios en mente. Incidió en que su objetivo principal es gobernar en solitario, algo que considera posible: «No comparto eso de que los votos del PP no van a ser suficientes».

Sin embargo, es consciente de que hay muchas probabilidades de que tenga que pactar con los de Bambú, algo que los populares, tras las distintas elecciones autonómicas, asumen ya sin complejos. Asimismo, adelantó que se sentarán a la mesa y negociarán de acuerdo con los planes y las agendas de cada formación.

«En caso de que tengamos que hacer una coalición de gobierno, nos sentaremos y haremos una coalición de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, con una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar».

Además, subrayó que, si logra acceder a La Moncloa, su principal objetivo será restaurar «la decencia» en la política.

«Yo no puedo pactar en contra de la Constitución ni quiero los votos de Bildu», señaló. Además, mencionó algunas de esas líneas rojas en concreto, como el respeto a la Constitución, el Estado de las autonomías y una migración regulada y ordenada.

En cuanto a cómo pueden cambiar las elecciones, Feijóo ha puesto la lupa sobre la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, advirtiendo de los riesgos que puede implicar para el censo y de su impacto en los resultados electorales. El presidente del PP acusó al Ejecutivo de llevar a cabo lo que él considera una nacionalización exprés de hasta 2,5 millones de extranjeros.

Respecto a la situación de Pedro Sánchez, cuyo Gobierno y partido están carcomidos por la corrupción, fue contundente: «Sánchez no es dueño de su destino; depende de las personas que están imputadas».

Sobre el último escándalo y el que más le señala, el de las cloacas del PSOE, retrató la falta de acciones por su parte, algo que, a su juicio, retrata al dirigente socialista.

«A Leire la llaman la Antoñita la Fantástica. ¿Por qué no se querellan contra ella? Proteger a P. S., que es Pedro Sánchez. Sánchez no lo ha negado nunca. Todo es tan cutre, tan alucinante, que cuando ves que los viajes se los paga el PSOE es delirante».

Pero su crítica hacia las maniobras del presidente del Gobierno no terminó ahí.

Feijóo también relacionó la degradación institucional impulsada por el sanchismo con el legado de José Luis Rodríguez Zapatero y lanzó una contundente afirmación: «Quien blanquea una dictadura puede blanquear capitales», refiriéndose a la conexión del expresidente con regímenes como los de China o Venezuela. En el plató de Antena 3, el líder popular buscó reforzar un mensaje que gira en torno al orden, el control y la credibilidad, elementos centrales de su propuesta política.

Qué hay detrás de la ley

La conocida como Ley de Nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 y permite a los hijos y nietos de españoles que perdieron su nacionalidad a causa del exilio solicitarla nuevamente. Esta normativa estableció un plazo inicial de dos años, que posteriormente se amplió un año más, finalizando en octubre de 2025, según los medios que han seguido el cierre del proceso.

En entrevistas recientes, esta ley se ha presentado como el mecanismo más amplio desde 2020 para reconectar con la diáspora española, abriendo cinco procesos de nacionalidad durante ese tiempo. En este sentido, el debate político ha evolucionado desde la reparación histórica hacia la capacidad real de los consulados para gestionar la avalancha de solicitudes.

La cifra mencionada de 2,5 millones actúa tanto como un argumento político como una síntesis del impacto potencial que puede tener esta norma. Lo que sí es evidente es la enorme presión sobre la red consular y un significativo atasco administrativo, especialmente en países donde residen grandes comunidades de descendientes de españoles, como Argentina o Cuba.