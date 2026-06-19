Albiol cierra el pico al kiosquero podemita, que termina recogiendo cable por sus insultos: «¡Payaso!»

No se cansan de hacer el memo.

El podemita Pablo Fernández ha vuelto a dar pena en su faceta de tertuliano en el programa En boca de todos, tras insultar al alcalde de Badalona, Xavier Albiol, por una publicación en las redes sociales.

El dirigente popular publicó una fotografía en sus redes sociales de un hombre detenido tras agredir a una persona mayor, que se volvió viral. «Esta escoria humana, que ha venido de Marruecos, ha dado un tirón a una señora de 81 años», escribió.

Entró en el programa de Nacho Abad para hablar del tema y, tras revelar que el hombre era multirreincidente, se reafirmó en sus palabras: «Creo que una persona que da un tirón a una señora de 81 años se merece al menos ese calificativo».

Al ver la intervención del popular, y sin rebatir los hechos ni aportar argumentos, el secretario de Organización de Podemos sacó un cartel insultándolo: «Albiol, eres un racista». «Albiol, eres un racista; lo que hace en su ayuntamiento es racismo institucional», afirmó.

Esta mañana esta escoria humana que ha venido de Marruecos ha dado un tirón a una señora de 81 años en el barrio de Llefià. Por suerte, allí estaba uno de mis escoltas de @Badalona_GUB #Badalona que, tras una persecución a pie de varios minutos, finalmente ha conseguido darle… pic.twitter.com/NbPJxF1tG0 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) June 17, 2026

Esto no sentó nada bien al alcalde de Badalona, que señaló que, en otros casos en los que el delincuente es de nacionalidad española, ha dicho lo mismo: «Se va a comer sus palabras y su pizarra porque, si vais a mi Instagram, cuando se ha detenido a una persona española que ha cometido este tipo de delito, digo lo mismo».

La postura del político de extrema izquierda fue redoblar sus críticas y recordar el proceso de desocupación masiva del centro B9. «Es un racista porque ha dejado en la puñetera calle, en invierno y lloviendo, a decenas de inmigrantes», acusó.

Sin embargo, Albiol volvió a cerrar la boca a Fernández:

«La jueza ha dicho que la desocupación se llevó a cabo de acuerdo con la legislación. Que para ganarte la vida tengas que hacer estas payasadas me parece lamentable».

Esto encendió al podemita, que, mostrando su indignación, replicó que él ni era payaso ni cobraba por asistir a la tertulia. «Yo vengo aquí gratis, a diferencia de tú, yo aquí vengo gratis. Payaso tú; infórmate, porque estás haciendo el ridículo. Yo me gano la vida haciendo política».

Tras esta acusación, tanto el presentador como los colaboradores del espacio de Cuatro desmintieron al podemita, al señalarle que Albiol no cobraba por participar en el programa.

La réplica del popular fue burlarse y señalar que nadie los vota por sectarios e hipócritas.

Pero todavía había espacio para un nuevo esperpento.

Cuando Albiol señalaba que entendía que existieran personas que opinaran como el podemita, este se puso como el bicho del pantano porque entendió que se había referido a él como «personaje». Formó tal exabrupto que tuvo que intervenir el propio Abad y aclararle que el alcalde no había dicho eso.

Tras comprender el ridículo que había cometido, Fernández tuvo que recoger cable y disculparse.

Esperpento total, como el papelón de Irene Montero en la Eurocámara, que también defendió el kiosquero podemita.