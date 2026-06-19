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EN ‘HORIZONTE’

Ketty Garat suelta una advertencia que deja ojiplático a Iker Jiménez y pone a temblar a Pedro Sánchez

«Lo de Plus Ultra es una broma»

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Ketty Garat en &#039;Espejo Público&#039; (Antena 3)

Ketty Garat acongoja al imputado Zapatero: "Tiene muchos motivos para estar preocupado"

Luis Arroyo y Ketty Garat.

Ketty Garat desenmascara al 'atribulado' Luis Arroyo por lo de las valiosas joyas de Zapatero: "¡Pero si cobra del PSOE!"

Cada vez que habla, tiemblan en Moncloa y Ferraz.

La periodista Ketty Garat es una de las profesionales mejor informadas y más al tanto de la corrupción que salpica al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez. Y, en Horizonte, lanzó un aviso terrible: que apenas estamos viendo la punta del iceberg.

En el programa de Iker Jiménez analizaban el caso Zapatero, que ha acabado con el poco crédito político que le quedaba al expresidente socialista.

Horas antes, se había conocido que Alba y Laura, las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, al igual que su secretaria desde hace muchos años, Gertrudis Alcácer, han sido imputadas en la causa protagonizada por el gurú de Pedro Sánchez.

Tras señalar el impacto que esto tiene tanto en el Gobierno como en el PSOE, Garat lanzó una advertencia que habrá provocado escalofríos tanto en Moncloa como en Ferraz:

«Es que no es que estemos en una fase embrionaria, sino que, en línea con lo que dice Luis María Pardo, lo de Plus Ultra es una broma en comparación con lo que vamos a ver».

La periodista de The Objective señaló que todavía falta mucho por destapar y que no estamos ante lo más grave. Eso corresponde a dos causas que, de momento, permanecen bajo secreto:

«Lo importante es el petróleo, que tiene que ver con las dos piezas secretas que están ahora mismo siendo investigadas en la Audiencia Nacional».

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