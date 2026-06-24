Unas vacaciones muy complicadas para David Broncano: ‘La Revuelta’ agoniza en su peor momento

El programa de David Broncano se encuentra en su momento más crítico desde que llegó a RTVE.

Según datos proporcionados por la consultora Fifty5Blue, La Revuelta cerró el pasado mes de abril con un mínimo histórico, cayendo por primera vez bajo el 10% de cuota de pantalla desde su debut en La 1. Y con esos datos se van de vacaciones… Difícil digestión.

Este descenso no es solo un dato frío. Mientras la cadena pública mejora sus resultados generales, el buque insignia del access prime time pierde fuerza y se aleja de la lucha por el liderazgo que mantienen las cadenas privadas. En un entorno donde cada décima cuenta, el programa que debía revitalizar La 1 se ha convertido en el centro del debate sobre la utilización de los recursos públicos.

Crece la cadena, pero su programa estrella se enfría

Lo curioso es que La 1 no está viviendo un mal momento.

En abril, la cadena pública ha alcanzado su mejor registro en 14 años.

Ha incrementado un punto respecto a abril de 2025, impulsada principalmente por el crecimiento de los Telediarios.

Su rendimiento medio supera al dato de La Revuelta.

Es decir, La 1 avanza gracias a la información, pero su gran apuesta por el entretenimiento en una franja tan competitiva pierde fuerza. El programa de Broncano pasó de cerrar el primer mes de la nueva temporada con un 13% de cuota a caer por debajo del umbral psicológico del 10%.

En días concretos, la caída ha sido aún más pronunciada: ha registrado un 9% de cuota y apenas 1.149.000 espectadores, marcando así el peor dato en su trayectoria en RTVE y muy lejos de la media diaria del canal. Ese uno dígito, impensable cuando se anunció su fichaje, ha encendido todas las alarmas.

Antena 3 a la cabeza, Telecinco rezagada

Mientras La Revuelta se desliza hacia cifras mínimas, el panorama general de audiencias está bastante claro:

Antena 3 lleva ya 21 meses siendo la televisión líder en España.

lleva ya 21 meses siendo la televisión líder en España. La cadena de Atresmedia marca una ventaja histórica sobre Telecinco que no se veía en tres décadas.

marca una ventaja histórica sobre que no se veía en tres décadas. Telecinco sigue sin encontrar un formato que le permita recuperar el liderazgo que disfrutó durante años en el access y prime time.

En este contexto:

La 1, que durante mucho tiempo luchó para no quedar tercera en casi todas las franjas horarias, ahora remonta gracias a los informativos y ciertos programas.

Sin embargo, su gran apuesta por el entretenimiento, La Revuelta, no acompaña ese impulso y se encuentra por debajo de la media del canal en días clave.

La comparación dentro del mismo horario es demoledora: el espacio presentado por Broncano ha llegado a ser superado incluso por fragmentos y “retales” de reality shows de Telecinco. Para una televisión pública que busca proyectar una imagen moderna y prestigiosa, ser superada por restos ajenos es un serio problema reputacional.

El dinero sobre la mesa

El descenso en las audiencias llega justo cuando RTVE ha decidido fortalecer el formato con una renovación económica significativa. Los contratos relacionados con La Revuelta han revelado, por primera vez, cómo se distribuye el dinero entre presentador, colaboradores y equipo técnico.

Algunos datos relevantes:

La inversión total comprometida para este formato ya supera los 31 millones de euros tras la renovación.

El presupuesto aproximado por programa ronda los 98.600 euros según las cifras publicadas sobre el nuevo contrato.

El salario asignado al presentador es cercano a los 26.000 euros por entrega dentro de ese coste total.

Los documentos internos detallan un rango salarial que va desde los 500 euros por programa para colaboradores o perfiles menores hasta más de 21.000 euros por emisión para las principales estrellas, sin incluir producción ni costes técnicos.

Esta renovación incrementa tanto los salarios como la inversión total justo cuando los datos de audiencia muestran signos evidentes de agotamiento. Es la clásica paradoja televisiva: se invierte más dinero en un formato que ya no está creciendo sino enfriándose.

Quienes deseen profundizar en este entramado económico pueden consultar el análisis sobre los contratos de La Revuelta publicado recientemente en un diario nacional, donde se detalla cómo se reparte el presupuesto entre presentador, colaboradores y productora; además se observa cómo esta renovación incrementa los costes mientras las audiencias disminuyen.

Curiosidades y datos de La Revuelta

Más allá del debate político y económico, el universo del programa presenta algunos datos curiosos:

El mejor dato histórico del formato llegó con una invitada especial: Rosalía . Aquella noche, La Revuelta alcanzó un impresionante 20,4% de cuota y más de 2,7 millones de espectadores.

. Aquella noche, La Revuelta alcanzó un impresionante 20,4% de cuota y más de 2,7 millones de espectadores. Desde su regreso tras las vacaciones invernales en enero, ninguna emisión ha logrado recuperar la media cercana al 13% con la que finalizó antes del descanso.

El contraste entre aquel récord con Rosalía y el reciente mínimo del 9% ilustra perfectamente lo volátil que puede ser este formato: capaz tanto del mayor éxito como del mayor fracaso en cuestión de meses.

También resulta interesante observar las diferencias salariales dentro del programa; esa horquilla que va desde unos pocos cientos hasta más de 20.000 euros por emisión representa claramente cómo se forma una estrella televisiva alrededor de un equipo considerable.

Listas y rankings: así marcha la batalla del access

Para entender realmente el impacto actual de La Revuelta dentro del ecosistema televisivo actual es útil considerar tanto el access como el inicio del prime time como una especie permanente de ranking:

Antena 3 Dominio casi absoluto del access gracias a formatos consolidados. Ventaja superior a cuatro puntos sobre La 1 en algunas franjas directamente competitivas.

La 1 (RTVE) Consigue su mejor abril en catorce años gracias a los Telediarios. La Revuelta queda por debajo incluso de la cuota media diaria del canal durante días claves.

Telecinco Ha perdido su liderazgo histórico en acceso. En algunas noches solo logra competir con fragmentos de realities que han llegado incluso a superar a La Revuelta durante coincidencias exactas.



Este ranking deja patente que la contienda por la franja presentada por Broncano no depende exclusivamente ni creativamente ni cómicamente; también juega un papel crucial la imagen corporativa, estabilidad programática y claro está… dinero.

El ruido político: RTVE, Consejo de Administración y conflicto mediático

En torno al contrato firmado para La Revuelta ha surgido también una tormenta política y mediática. Sectores críticos con el Gobierno han retratado esta contratación como ejemplo claro del modo en que RTVE premia a sus “sicarios mediáticos”, lanzando acusaciones tanto hacia el Consejo Administrativo como hacia ciertas productoras influyentes dentro programación actual.

Aunque muchos ataques transitan entre opinión personal y exageración evidente; hay un dato objetivo alimentando esta controversia: RTVE ha comprometido más de 31 millones para financiar un formato cuya audiencia parece enfriarse día tras día y ya no lidera esa franja horaria. El debate sobre si esta inversión está justificada tanto desde lo público como desde lo eficiente parece estar lejos de resolverse pronto.

En cualquier caso ahora mismo RTVE enfrenta uno esos momentos donde son los números quienes marcan tendencia; actualmente estamos ante lo peor mes vivido hasta ahora para La Revuelta, poniendo a prueba hasta dónde puede llegar la paciencia dentro una cadena pública que ha convertido a David Broncano en emblema representativo… justo cuando muchos espectadores comienzan a buscar nuevas opciones.