El juez Villegas deja a la altura del betún al faltón Óscar Puente tras sus insultos, e Iker Jiménez asiente

Si le dedicara el mismo tiempo que pasa insultando a cualquiera que no bese los pies de su puto amo, Pedro Sánchez, Óscar Puente sería un gran ministro. Sin embargo, prefiere sacar a pasear sus malas formas y su matonismo a diario.

La última salida de tono del perro de caza del líder del PSOE ha sido cargar contra el juez Jesús Villegas por hacer una simple pregunta.

El magistrado, más conocido en X (antes Twitter) por su nombre de usuario, Eutimius, hizo una publicación sobre la intervención del presidente del Gobierno en el Congreso:

«Pregunta del día (25/06/26): ¿Te convencieron las explicaciones de Pedro Sánchez sobre la corrupción?».

Esta pregunta indignó al ministro de Odio sin H, al que no se le ocurrió una manera mejor de insultar que comparando al magistrado con Mocito Feliz, un famoso malagueño que seguía a los famosos y que padece una discapacidad intelectual del 65 %.

«El Mocito Feliz de la judicatura española haciendo encuestas de corte político en las redes sociales. Pueden hacer lo que quieran desde la más absoluta impunidad».

El mocito feliz de la judicatura española haciendo encuestas de corte político en las redes sociales. Pueden hacer lo quieran desde la más absoluta impunidad. https://t.co/hCJnJMNPbN — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 25, 2026

El magistrado participó en Horizonte para abordar el asunto y confesó que no tenía ni idea de quién era el personaje. La copresentadora Carmen Porter le explicó que Enrique Jiménez perseguía a los famosos para hacer publicidad de una revista para personas con discapacidad de Málaga que vendía.

Iker Jiménez calificó de «crack» a Mocito Feliz para, posteriormente, reflexionar sobre un hecho muy «curioso»: «En las redes sociales, los más tolerantes repiten la palabra subnormal todo el rato para insultar. ¿Qué problema tenéis con las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Yo no lo acabo de entender».

Luego, el propio Villegas dio su opinión:

«Evidentemente, el ministro es libre de criticarme, faltaría más, como cualquier ciudadano, de criticarlo a él. Hasta aquí, perfecto. Pero fijaos en una palabra que utiliza. Habla de impunidad. Oye, que me está amenazando, está aludiendo a algún castigo. ¿Por qué tenemos que intimidar? ¿Por qué ese lenguaje de matones? ¿Qué pasa en nuestro país, que no podemos criticar sin amenazar? Eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa».

Y lo hundió con una propuesta digna del nivel que demuestra el matón sanchista a diario:

«¿Os acordáis de qué hacían en nuestra época cuando un niño era malo en clase y le ponían un castigo? Lo sacaban a la pizarra y le ponían a escribir. ¿Por qué no sacamos a Óscar Puente a la pizarra y le hacemos escribir 100 veces? Está muy feo amenazar. Está muy feo amenazar. A lo mejor mejora un poquito el nivel de este país, ¿no?».

Por último, lo «sentenció» en su perfil de X con un mensaje de altura que no tuvo respuesta del siervo de Sánchez:

«Sin ofender, por favor. Óscar Puente: señor ministro, si quiere criticarme, está en su derecho. Pero, por favor, no ofenda a los discapacitados. Hay líneas rojas que no debieran cruzarse. Y mucho menos por todo un ministro del Reino de España».

SiN OFENDER, POR FAVOR. Oscar Puente: señor Ministro @oscar_puente_ si quiere criticarme, está en su derecho. Pero, por favor, no ofenda a lo discapacitados. Hay líneas rojas que no debieran cruzarse. Y mucho menos por todo un ministro del Reino de España. — Juez Eutimius (Jesús Villegas) (@eutimius) June 26, 2026