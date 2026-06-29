Un experto en blanqueo de capitales mete miedo en el cuerpo de Zapatero: «Va a pagar por las joyas»

Pintan bastos para la ‘Zeja’.

Juan Carlos Galindo, experto en blanqueo de capitales, ha analizado la situación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Espejo Público y ha lanzado una advertencia que debe meter miedo en el cuerpo del gurú de Pedro Sánchez.

Galindo ha comentado que, en la investigación del ‘caso Zapatero’, a petición del juez Calama, va a formar parte una unidad especializada en delitos fiscales de Hacienda, conocida como la UCO de la Agencia Tributaria, y señala que lo «van a investigar de arriba abajo».

«Van a entrar en juego los GEO de la Agencia Tributaria, expertos en fraudes internacionales. Lo primero de todo es investigar a Zapatero de arriba abajo».

Incide en que las irregularidades son tantas respecto al amigo personal de la dictadora Delcy Rodríguez y de su hermano Jorge, que «normalmente la Agencia Tributaria ya llevaría unos años investigando a Zapatero y habría puesto en manos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía un presunto fraude fiscal, y tendría perfectamente ubicado de qué año es y de qué impuesto estamos hablando. Aunque aquí estamos construyendo la casa por el tejado».

Por último, ha comentado uno de los asuntos más peliagudos que enfrenta el faro moral de la izquierda: el de las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho —que es propiedad del PSOE—, tasadas en 1.350.000 euros y sobre las que ha ofrecido múltiples versiones.

Desvela que Hacienda imputará las joyas en el ejercicio de 2026 porque es el año en el que han sido encontradas y porque no hay información que sustente su origen.

«¿Por qué? Porque usted no dice de dónde son. Se las aplico en el año 2026. Punto pelota. Esto quiere decir que, como mínimo, tendría un delito por fraude fiscal en el IRPF. La cuota para que haya delito son 120.000 euros por ejercicio (…) Para demostrar su origen, tendrá que ser por medio de un tercero; no vale su palabra ni tampoco decir que la persona que se las regaló ya falleció».

En cuanto a lo que podría tener que pagar, detalla que, como él está en la Comunidad de Madrid, «tendría que pagar el 47 % del valor total de las joyas, es decir, el 47 % de un millón trescientos mil euros».