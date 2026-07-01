Ana Terradillos estalla contra Santos Cerdán por sus lágrimas de cocodrilo: «¡Cara de hormigón!»

Durísima.

Ana Terradillos ha cargado con dureza contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por sus declaraciones tras publicar un libro en el que ofrece su versión sobre su caída en desgracia.

En La mirada crítica seguían el caso del que fuera el hombre de confianza de Pedro Sánchez tras José Luis Ábalos, quien debía acudir a los juzgados a firmar como parte de las medidas impuestas por la Justicia, que le señala como presunto cabecilla de dos tramas criminales gestadas en el núcleo de poder del PSOE, en los llamados casos Koldo y Cloacas del PSOE.

El equipo de Telecinco acudió para interpelar al exdiputado y le preguntó por su obra. Las respuestas fueron para mear y no echar gota.

Primero, pidió a la prensa que lo «lea bien» y que no haga «interpretaciones», porque no «va a dirigir ninguna amenaza a nadie».

«Les voy a dejar claro una cosa. Lo primero, léanse el libro y no hagan interpretaciones porque estoy viendo cosas que no son correctas. Yo creo que el libro lo explica bien claro. Creo que soy una víctima y en el libro lo cuento bien clarito».

Este papelón del que fuera uno de los artífices de la vuelta de Sánchez a los mandos del PSOE y su hombre de confianza para negociar con el prófugo Carles Puigdemont la investidura tras los comicios de 2023 no gustó nada a la presentadora, que no pudo contener su indignación ante las palabras del ahora exsocialista: