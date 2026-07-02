Alfonso Serrano deja a la altura del betún al bufón de Sánchez, que achaca la corrupción sanchista al PP

El secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, estalló contra Paco Álvarez mientras analizaban el último escándalo que refleja la degradación de las instituciones impulsada por Pedro Sánchez: la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su DAO, Manuel Llamas.

El popular lamentaba la situación inédita que atraviesa el país, con figuras clave para la higiene democrática condenadas o imputadas. Y resaltó la gravedad de la trama de las cloacas «creadas en el seno del Partido Socialista y del Gobierno de España para atacar y señalar a jueces, fiscales y periodistas que estaban investigando la corrupción del Ejecutivo».

«Por primera vez un cuerpo como es la Guardia Civil, de los más respetados y queridos de nuestro país, tiene a su DAO imputado por un delito como este. Fíjense en la historia que se está escribiendo en nuestro país. Por primera vez, un expresidente del Gobierno está imputado por tráfico de influencias y por contrabando. Por primera vez, un fiscal general del Estado, condenado por usar el aparato del Estado. Por primera vez, un DAO de la Guardia Civil, imputado por delitos de esta magnitud. Es tremenda la descomposición a la que está llegando todo por parte de un Gobierno que lo que trata de hacer es correr y huir hacia adelante para no dar respuestas».

Entonces fue el turno del lacayo de los ‘Sanchescu’, que lucía una de sus patéticas camisetas, en este caso con un mensaje de apoyo a Begoña Gómez que replicaba la esperpéntica intervención de Patxi López en el Congreso.

«Es que no queréis dejar nada en pie, Alfonso. ¿Os queréis quedar con el erial con tal de ganar unas elecciones? ¿Queréis acabar con todo? Es que lo que acabas de decir es gravísimo. Claro que es grave. Claro que es grave todo lo que se está haciendo. Estáis demoliendo todo para quedaros con el erial. Estáis demoliendo una democracia que tiene 50 años de madurez».

La barbaridad que soltó Álvarez fue tal que Cristina Cifuentes, que estaba en el plató, no se pudo quedar callada: «¡Pero qué cara más dura! ¿Cómo pueden decir eso?».

Y Serrano estalló de indignación ante la burrada que acababa de soltar el bufón sanchista:

«A ver si va a ser culpa del Partido Popular que tus ministros se vayan de putas con el dinero de todos. ¿Pero cómo que estamos nosotros destrozando? Hombre, por favor, deja de decir tonterías. A ver si va a ser culpa del Partido Popular que tengamos una trama de corrupción que afecta a ministros. A ver si va a ser culpa del Partido Popular que tengamos a un presidente del Gobierno con su mujer imputada. A ver si va a ser culpa del Partido Popular que un presidente del Gobierno haga negocios y vincule la política exterior de nuestro país a sus negocios privados. A ver si va a ser culpa del Partido Popular que el presidente del Gobierno involucre a sus propias hijas. Venga, hombre, déjate de chorradas».

Al ser acusado por Álvarez de querer sacar de la Moncloa a Sánchez, el popular confirmó que, efectivamente, «todos aquellos que no queremos este Gobierno queremos, por métodos democráticos, que este Gobierno acabe».