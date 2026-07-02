Un inspector de Hacienda desmonta el relato del Gobierno Sánchez sobre la salida de la directora general

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, ha reflexionado en Espejo Público sobre la salida de la directora general, Soledad Fernández, y de dos altos cargos del ente público. La noticia trascendió tras conocerse finalmente que el ente recaudador se personará en la causa que señala al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por los posibles delitos fiscales que se pudieran derivar de las joyas encontradas por la UDEF

El inspector ha incidido en que el asunto «le ha llamado la atención», no solo por lo que atañe al proceso en el que se investiga al gurú de Pedro Sánchez, sino porque también hubo una reunión entre altos cargos de la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña, de la que no se ha informado nada.

«A mí me ha llamado particularmente la atención que esta sucesión de salidas o de anuncios de salida se hayan producido horas después de esta reunión, curiosamente entre la Generalitat, la consejera de Hacienda, Alicia Romero, y el secretario de Estado de Hacienda, que encabezaba la delegación y que también es el presidente de la Agencia Tributaria, y que concluyó con un acuerdo del que no se ha informado. Y al día siguiente que ocurra esto, pues a mí también me ha llamado la atención».

Insiste en que el asunto despierta mucha incertidumbre entre los inspectores del organismo porque no tienen claro qué puede implicar para los futuros procesos fiscales.

«Efectivamente, cuando esto se produce, hay una sensación de desasosiego entre los inspectores de Hacienda y entre el resto de la plantilla, y de no saber muy bien hacia dónde se va».

La presentadora Susanna Griso comentó al invitado que, tras preguntar al Ejecutivo sanchista sobre las dimisiones, le aseguraron que «estaba planificada desde hacía meses». Les comunicaron que era ella quien quería marcharse tras cuatro años, pero le pidieron que esperase hasta que terminase la campaña de la renta, que estaba en marcha. Insistieron en que es una «práctica habitual en los ministerios y en Hacienda». Además, detallaron que en abril se presentaron a otras plazas.

Tras el inciso, Griso preguntó si a los inspectores les constaba que le hubiesen pedido abandonar el ente.

De la Torre desmontó el relato impulsado por el Ejecutivo al señalar que, si bien es cierto que es normal que haya movimientos de personal cuando se produce un cambio al frente del ministerio, el asunto «extraña» porque ya han pasado tres meses desde la salida de María Jesús Montero y ahora es cuando se anuncia y, además, sin ninguna explicación.