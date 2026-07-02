Nacho Abad revienta de indignación contra Hacienda por su inacción contra Zapatero: «¿Es igual para todos?»

El caso que señala al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no deja indiferente a nadie, y Nacho Abad ha reflexionado sobre el papel de la Agencia Tributaria.

El presentador de En boca de todos ha incidido en que todo apunta a que Hacienda ha mirado para otro lado durante todos estos años. Y, peor todavía, una vez se conocieron las joyas —tasadas en 1,3 millones de euros— que guardaba en su despacho, no tomó ninguna medida.

De hecho, ha tenido que ser el juez instructor de la causa quien «invitara» a la Agencia Tributaria a personarse en la causa como acusación por los presuntos delitos fiscales a los que apuntan los indicios, algo que ha despertado la indignación de Abad.

«El juez Calama se lo ha ofrecido, le ha dicho: «Hacienda, persónese usted». Pero, oiga, que con Zapatero Hacienda no quiere recaudar. Contra cualquier españolito sacan la dentadura y muerden, y no te sueltan. No sueltan a la presa, como con Shakira, con Xabi Alonso o con usted, con Pepe Pérez o con quien sea. Pero, oiga, que llega Zapatero y dice Hacienda: «Ese dinero a mí no me interesa. ¿Para qué quiero yo ese dinero?»».

«¿Es Hacienda igual para todos?», se pregunta.

Para el periodista, la razón por la que la Agencia Tributaria ha tardado más de 30 días en anunciar alguna actuación se debe a la colonización de las instituciones públicas por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Una estrategia que ha implementado desde hace muchos años y que ha dado como resultado episodios lamentables como la condena del fiscal general del Estado por una operación política, la imputación de la directora sanchista de la Guardia Civil y de su DAO —Mercedes González y Manuel Llamas— o el esperpento diario que se perpetra en TVE.

«Es una pregunta legítima que a esta hora tiene muy mala respuesta. Sánchez se ha llevado por delante la credibilidad de muchísimas instituciones del Estado. Está en duda la cúpula de la Guardia Civil, está en duda el CIS, está en duda la SEPI; para algunos está en duda Correos. Podría seguir, ¿eh? Ahora está en duda Hacienda. Sánchez y el derribo de las instituciones, Sánchez y la polarización, Sánchez y el enfrentamiento, Sánchez y «me importa un carajo todo lo que no sea yo y el anillo del poder». Y Zapatero, macho, si tú quieres la solución, José Luis, vete a ver al juez. No te vayas a ver a Sánchez».

Hacienda se persona

Finalmente, la Agencia Tributaria se personará en la causa tras el llamado de juez Calama a través de la Abogacía del Estado. Casualemente, en medio de todo escándalo la cúpula del ente recaudador ha dimitido.