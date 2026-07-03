La Justicia condena a Atresmedia a pagar 50.000 euros a la socorrista de «la he liao parda»

La socorrista que en 2008 dijo “La he liado parda”.

Durante más de quince años, una frase pronunciada por una joven socorrista valenciana en un momento de nervios —«la he liao parda»— circuló por zappings, programas de humor y redes sociales.

Se convirtió en uno de los memes fundacionales de la cultura digital española.

Ahora, una sentencia judicial obliga a Atresmedia a indemnizarla con 50.000 euros más intereses legales, y a retirar todas las imágenes y audios relacionados con ella de las plataformas donde el grupo ejerza control editorial.

Más allá de la cifra, el fallo invita a reflexionar sobre cuatro derechos en tensión permanente: la libertad de información, la libertad de expresión, la intimidad y el honor.

El origen: información legítima

Conviene empezar por lo que la sentencia no cuestiona.

En 2008, un informativo recogió el testimonio de una trabajadora sobre un incidente real en una piscina municipal de Valencia. Aquello era ejercicio puro de la libertad de información: un hecho noticiable, un testimonio espontáneo, un contexto periodístico.

Nadie discute que aquella emisión original fuera lícita. La libertad de información protege precisamente eso: el derecho de los medios a contar lo que ocurre y el derecho de la ciudadanía a saberlo, incluso cuando quienes aparecen en pantalla no son figuras públicas.

Ahí está la primera raya de separación: la información ampara la emisión de un testimonio vinculado a un hecho real y actual.

Pero esa cobertura no otorga al medio una licencia perpetua sobre la imagen de quien habló ante la cámara.

La mutación: de noticia a recurso cómico

El problema jurídico nace cuando el material cambia de naturaleza.

Años después, las imágenes dejaron de servir para informar y pasaron a alimentar programas de entretenimiento. La socorrista ya no era la testigo de un suceso: era «la de la piscina», un personaje involuntario, un chiste recurrente.

Según recoge RTVE Noticias sobre el fallo, la magistrada aprecia una «intromisión ilegítima» en su honor, porque el tratamiento la retrataba como una persona poco profesional y la sometía a un tono burlesco continuado.

Aquí aparece la segunda raya de separación, quizá la más importante del caso: la finalidad del uso.

Cuando el fin es informativo, el interés público puede prevalecer sobre los derechos de la personalidad. Cuando el fin es esencialmente humorístico y comercial —explotar el desconcierto de una persona identificable para generar audiencia—, la balanza se invierte.

El tribunal subraya que las reemisiones estaban desvinculadas del contexto informativo original: no se recordaba una noticia, se rentabilizaba una humillación.

Libertad de expresión: un derecho amplio, pero no ilimitado

¿Es esta sentencia un golpe a la libertad de expresión?

Merece la pena tomarse la pregunta en serio. El humor, la sátira y la crítica están protegidos constitucionalmente, y con razón: una sociedad que no puede reírse es una sociedad menos libre.

Pero la protección se debilita cuando confluyen tres circunstancias que este caso reúne de manera casi paradigmática:

Primero : la afectada no era una figura pública . Era una trabajadora anónima cumpliendo su labor, sin haber buscado nunca la exposición mediática.

: la afectada . Era una trabajadora anónima cumpliendo su labor, sin haber buscado nunca la exposición mediática. Segundo : la burla no era un comentario puntual, sino una explotación sistemática y prolongada durante años, en múltiples formatos.

: la burla no era un comentario puntual, sino una durante años, en múltiples formatos. Tercero: la persona era plenamente identificable —con nombre, rostro y voz—, lo que trasladó las consecuencias del meme a su vida personal y profesional.

La tercera raya de separación se dibuja en la condición de la persona afectada y en la intensidad y persistencia del uso.

Reírse de un fenómeno viral es legítimo. Convertir a una ciudadana anónima en objeto permanente de mofa, sin su consentimiento, deja de ser expresión protegida para convertirse en lesión del honor.

Intimidad, imagen y datos: la persona detrás del meme

El fallo también reconoce la vulneración del derecho a la propia imagen y a la protección de datos. Vale la pena distinguir estos derechos, porque suelen confundirse:

El honor protege la reputación y la consideración social: nadie puede ser presentado sistemáticamente como incompetente o ridícula sin fundamento.

protege la y la consideración social: nadie puede ser presentado sistemáticamente como incompetente o ridícula sin fundamento. La propia imagen protege el control sobre la captación y difusión del rostro y la voz: aparecer en un informativo no equivale a ceder la imagen para cualquier uso futuro.

protege el sobre la captación y difusión del rostro y la voz: aparecer en un informativo para cualquier uso futuro. La intimidad protege ese espacio de la vida que cada uno decide no exponer, un espacio que un meme viral invade cuando la etiqueta persigue a la persona durante más de una década.

El caso ilustra algo que la cultura digital tiende a olvidar: detrás de cada «momentazo» hay una biografía real.

Muchos espectadores recuerdan la frase, pero no el incidente. El meme reescribió la memoria colectiva y borró el contexto.

Para el público, tres segundos de risa. Para ella, quince años de una identidad impuesta.

El archivo audiovisual no es un cajón sin dueño

La resolución envía un mensaje directo a la industria televisiva, que ha convertido sus hemerotecas en minas de contenido para rankings de «fails» y recopilaciones virales.

El archivo no es un territorio libre de derechos: cada reemisión es un nuevo acto de difusión que debe superar, otra vez, el juicio de ponderación entre el interés del programa y los derechos de quienes aparecen.

Lo que fue lícito emitir como noticia en 2008 puede ser ilícito reemitir como chiste en 2020.

Esta es la cuarta raya de separación: el tiempo y el contexto.

La actualidad informativa caduca; los derechos de la personalidad, no. Cuanto más se aleja la reemisión del hecho noticiable original, más se parece a una explotación comercial de la imagen ajena.

Conclusión: límites que protegen, no que censuran

La sentencia no prohíbe hablar del fenómeno «la he liao parda», ni analizar la cultura del meme, ni hacer humor televisivo.

Lo que establece es que ninguna de esas libertades incluye el derecho a usar indefinidamente el rostro y la voz de una persona anónima como recurso cómico sin su consentimiento.

No es censura: es la constatación de que la libertad de expresión y la libertad de información, siendo pilares de la democracia, tienen fronteras allí donde empiezan la dignidad, el honor y la intimidad de los demás.

Las rayas de separación pueden resumirse en cuatro preguntas:

¿El uso es informativo o meramente lucrativo y burlesco? ¿La persona es una figura pública o una ciudadana anónima? ¿Se trata de un comentario puntual o de una explotación sistemática? ¿Existe todavía conexión con la noticia original o solo queda el chiste?

Cuando las respuestas apuntan, como aquí, hacia el segundo término de cada disyuntiva, el derecho protege a la persona frente al espectáculo.

El vídeo que hizo reír a medio país se convierte así en advertencia: la televisión puede fabricar estrellas virales involuntarias, pero también debe responder por las vidas reales que hay detrás de cada meme.