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SE LANZA CONTRA PEDREROL Y EL LOBO CARRASCO EN 'EL CHIRINGUITO'

Roncero saca toda su rabia contra los babosos de Argentina y Messi: «Como ganemos el domingo…»

Tomás Roncero desatado en El Chiringuito.
Tomás Roncero desatado en El Chiringuito. Atresmedia
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Quería Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, ensalzar que en la final del Mundial del próximo domingo hay una serie de lazos culturales y humanos que unen a españoles y argentinos.

Fue en la madrugada de este 16 de julio, cuando la Argentina de Messi y Scaloni hacía pocos minutos que había conseguido una nueva hazaña frente a la patética Inglaterra de Tuchel, y los ánimos estaban más que caldeados. Fíjense lo que decía Pedrerol:

«Hablamos el mismo idioma, la cultura, hemos leído a Borges, hemos escuchado a Gardel, somos argentinos también», expresó con entusiasmo el presentador.

Pero fue aquello lo que terminó de rebotar a otro tertuliano. Le cortó Tomás Roncero, el tertuliano madridista y español más vehemente del programa:

«¡Venga hombre, Josep! Yo como ganemos el domingo me vale por tres mundiales… ¡Les tengo unas ganas! ¡Si gano el domingo ni me presento en 2030! Porque voy a estar todo el rato sacándole el vídeo a los messiánicos y al Lobo! ¡No va a haber un solo español que no va a llenar todas las plazas! ¡Les quiero ver el domingo! ¡Vamos a poner otras tres estrellas aquí! ¡Ningún miedo a Argentina! Y el que diga que España no tiene corazón ni huevos, ¡no nos conoce! Y nos van a conocer el domingo: España con mayúsculas nos van a conocer el domingo. ¡Viva España, cojones!»

 

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