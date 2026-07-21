Pedrerol da el salto a Mediaset y prepara una revolución con ‘El Chiringuito’

Mediaset España refuerza su apuesta por el contenido deportivo con la incorporación de Josep Pedrerol, que liderará una nueva etapa de ‘El Chiringuito’ a partir de la próxima temporada. El acuerdo, de carácter prolongado, implica la llegada del comunicador junto a su equipo habitual, con el objetivo de relanzar el programa dentro del grupo.

Pedrerol ha dejado claro que el fichaje va más allá de una incorporación individual y ha adelantado que el proyecto mantendrá su espíritu original, pero con energías renovadas. El periodista ha destacado la ilusión con la que afronta esta nueva fase y ha subrayado la buena acogida recibida por parte de Mediaset, asegurando que el programa buscará sorprender y enganchar al público desde el primer momento.

El formato conservará su combinación característica de actualidad futbolística, debate y entretenimiento, elementos que lo han consolidado como uno de los espacios más influyentes de la televisión deportiva en España. La continuidad del equipo de colaboradores será clave en esta nueva etapa.

Desde Mediaset, valoran la llegada del equipo como un refuerzo estratégico para su oferta de contenidos. Jaime Guerra, responsable de Producción de Contenidos del grupo, ha señalado que contar con ‘El Chiringuito’ y con Pedrerol al frente permitirá potenciar un modelo de programa que mezcla información y espectáculo con gran seguimiento entre la audiencia.

La trayectoria del periodista respalda este nuevo movimiento. Tras sus inicios en la radio, alcanzó notoriedad en televisión en Canal+, donde trabajó junto a Michael Robinson en programas emblemáticos. Más tarde consolidó su perfil como referente del debate futbolístico con ‘Punto Pelota’, antes de dar el salto a Atresmedia, donde ha liderado ‘El Chiringuito de Jugones’ durante más de una década.

A lo largo de su carrera, Pedrerol ha sido reconocido con diversos galardones, entre ellos el Micrófono de Oro, el Premio Iris y la Antena de Oro, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo en España.