Javier Ruiz deja RTVE y llevará su sectarismo a la nueva ‘telepedro’, La Séptima de Contreras

La salida de Javier Ruiz de RTVE hacia La Séptima no se limita a un simple cambio de cadena; representa un movimiento que modifica el panorama mediático que gira en torno al poder político. El periodista ha puesto fin a su etapa en Mañaneros 360 para aceptar un papel fundamental en el nuevo canal impulsado por José Miguel Contreras, tal y como adelantó El Confidencial.

Las repercusiones inmediatas son notorias: un creciente malestar en los corredores de RTVE, el eco de la política en los medios y una nueva etiqueta que empieza a circular con fuerza en ciertos medios y redes sociales para definir el proyecto de Contreras: telepedro, un canal que, según sus detractores, surge con la intención de consolidar el relato del entorno de Pedro Sánchez.

De acuerdo a la información publicada, Javier Ruiz dejará RTVE al cierre de la temporada, alrededor del 30 de julio, tras haber pasado cuatro años en la cadena pública y haber pilotado formatos como Las claves del siglo XXI y el matinal Mañaneros 360.

Varios medios generalistas señalan tres aspectos claves de este cambio:

Nueva cadena : La Séptima, un canal nacional de TDT cuyo lanzamiento se prevé para el 5 de noviembre, apoyado por José Miguel Contreras y accionistas con vínculos al entorno de Prisa .

: La Séptima, un canal nacional de TDT cuyo lanzamiento se prevé para el 5 de noviembre, apoyado por y accionistas con vínculos al entorno de . Nuevo papel : además de hacerse cargo de la presentación, Ruiz ocuparía un alto cargo en el organigrama, algunos señalan que será justo detrás de Contreras.

: además de hacerse cargo de la presentación, Ruiz ocuparía un alto cargo en el organigrama, algunos señalan que será justo detrás de Contreras. Nuevo enfoque: la cadena se postula como una “alternativa” a las seis grandes televisiones y apuesta por una programación de actualidad y en directo.

En RTVE, la salida de Ruiz significa un golpe significativo: se aleja una de las caras más polémicas de la franja matinal y se abre una carrera contrarreloj para encontrar un sustituto que pueda estabilizar tanto la audiencia como la marca informativa.

La Séptima: un proyecto empresarial y un arma política

Las descripciones de La Séptima en varias informaciones trazan un perfil claro: un proyecto privado con una fuerte carga ideológica que no se puede obviar en el debate público. Se subrayan diversos elementos:

Promotor: José Miguel Contreras , un histórico referente de la televisión progresista, con un pasado en La Sexta y vínculos cercanos con gobiernos socialistas.

, un histórico referente de la televisión progresista, con un pasado en y vínculos cercanos con gobiernos socialistas. Estructura accionarial: la participación de perfiles cercanos al entorno de Prisa y al actual gobierno agita el análisis sobre su posible alineación con Moncloa .

y al actual gobierno agita el análisis sobre su posible alineación con . Posicionamiento: se define como un canal “de actualidad” con toda la programación en directo, lo que la inserta directamente en la contienda por el relato político diario.

En titulares y columnas se habla con frecuencia de tele socialista o telepedro, términos que buscan dibujar el canal como un instrumento de poder blando al servicio del Ejecutivo. Este lenguaje no proviene de comunicados oficiales, sino de medios y opinadores críticos que sitúan a La Séptima en un entramado televisivo afín al PSOE.

¿De presentador controvertido al directivo con influencia?

La figura de Javier Ruiz se convierte en un catalizador de polémicas. Dentro de la televisión pública, su estilo ha sido valorado de formas muy dispares por su “sectarismo” y su “sanchismo” que actúa como altavoz del Gobierno.

Con su llegada a La Séptima, esa percepción se refuerza. No solamente se incorpora como presentador, sino que también podría asumir el cargo de director editorial o un cargo similar, con responsabilidad sobre la línea informativa diaria, enfoques, tertulianos y prioridades informativas. Lo que sí es seguro es que contará con voz y voto para configurar la agenda y el tono del canal.

La crítica más feroz se centra ahí: quien ha sido señalado por difundir “bulos” y por ejercer un periodismo militante ahora tendrá la capacidad de moldear el ADN informativo de una nueva televisión con aspiraciones nacionales.