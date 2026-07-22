Naranjo ‘sentencia’ a Zapatero y advierte a Sánchez: «Ya está retratado»

Contundente.
El periodista Antonio Naranjo ha reflexionado sobre el futuro judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el opaco rescate de la aerolínea con nexos chavistas Plus Ultra y las consecuencias para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Primero, se quedó a gusto despachándose contra el faro moral de la izquierda, al que calificó de «golfo», «farsante» y «jeta», y estimó que su imagen ha quedado destruida para siempre al quedar retratado como un «falso ídolo».
«Es decir, porque Zapatero es un golfo, yo creo que no hay ni la más mínima duda; es un jeta, tampoco la hay, y además es un farsante, que, con la ayuda de mucha gente en este país, encima ha ido de apóstol de los derechos humanos, de la distribución de la riqueza, mientras se dedicaba a utilizar a un mindundi desconocido para que le creara una empresa, en realidad suya, con la que traficar influencias con dinero público, influyendo en decisiones de gobiernos que de otra manera no tomarían.
Y esto último es lo importante. Zapatero ya está retratado para siempre. Ahora veremos si tiene consecuencias penales, que intuyo que sí, pero no es mi labor determinarlo. Ya está retratado, ya ha caído ese icono falsamente levantado por quienes han querido camuflar, con ese perfume barato, el hedor del vertedero político que han implantado en España».
En cuanto al propio rescate, ha incidido en que la medida fue validada por el Consejo de Ministros y la SEPI, pese a la existencia de voces que denunciaban «informes prefabricados» para que fuese aprobado un rescate que no había por dónde cogerlo, ni por la importancia de la empresa —no era estratégica— ni por las cifras en torno a la compañía.
En este sentido, considera que el rescate «incrimina al propio Gobierno», porque fue quien validó la entrega de más de 50 millones de euros a la aerolínea, por lo que ha advertido de que Sánchez no está exento de riesgos.
«Ahora vamos a ver qué pasa con el Gobierno, pero hay varias cosas que le dejan muy mal, porque Zapatero solo consigue un rescate porque políticamente deciden rescatar una empresa que no se lo merecía. Y no lo digo yo, lo dice la propia legalidad vigente para el fondo de rescate, que obligaba, como requisito indispensable e innegociable, que no se podía sustituir por ningún otro, a que las empresas que lo solicitaran estuvieran en pérdidas por la pandemia, cosa que todos podríamos entender. Plus Ultra ya nace en pérdidas desde 2017 y, a pesar de ello, con un informe en el que ni siquiera pueden camuflar que no tiene aviones propios, que es irrelevante en cuanto al número de pasajeros y que, por supuesto, no es estratégica, aun así le dan el dinero.
Lo más grave de todo esto es que no hay que verlo como un escenario aislado. Es decir, este es el escenario de Venezuela, y entonces hay que preguntarse si esto tiene que ver con otras denuncias, que también están siendo instruidas judicialmente, que sostienen que el mismo agente comercial de Venezuela, que ha sido Zapatero, con todo —con el petróleo, probablemente; desde luego con esta aerolínea—, ha seguido el mismo modus operandi. En esa denuncia se investiga si, con ese mismo petróleo, por ejemplo, se ha financiado el Partido Socialista y la carrera política de Pedro Sánchez. No, no, yo digo lo que está siendo instruido judicialmente. Me están diciendo que hable; si quieres, hago caso al presentador. Yo digo lo que está siendo instruido judicialmente. Pero yo rogaría que, en lugar de cargar las tintas sobre las intenciones, se fijaran en los sumarios».