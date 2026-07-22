Naranjo ‘sentencia’ a Zapatero y advierte a Sánchez: «Ya está retratado»

Contundente.

El periodista Antonio Naranjo ha reflexionado sobre el futuro judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el opaco rescate de la aerolínea con nexos chavistas Plus Ultra y las consecuencias para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Primero, se quedó a gusto despachándose contra el faro moral de la izquierda, al que calificó de «golfo», «farsante» y «jeta», y estimó que su imagen ha quedado destruida para siempre al quedar retratado como un «falso ídolo».

«Es decir, porque Zapatero es un golfo, yo creo que no hay ni la más mínima duda; es un jeta, tampoco la hay, y además es un farsante, que, con la ayuda de mucha gente en este país, encima ha ido de apóstol de los derechos humanos, de la distribución de la riqueza, mientras se dedicaba a utilizar a un mindundi desconocido para que le creara una empresa, en realidad suya, con la que traficar influencias con dinero público, influyendo en decisiones de gobiernos que de otra manera no tomarían. Y esto último es lo importante. Zapatero ya está retratado para siempre. Ahora veremos si tiene consecuencias penales, que intuyo que sí, pero no es mi labor determinarlo. Ya está retratado, ya ha caído ese icono falsamente levantado por quienes han querido camuflar, con ese perfume barato, el hedor del vertedero político que han implantado en España».

En cuanto al propio rescate, ha incidido en que la medida fue validada por el Consejo de Ministros y la SEPI, pese a la existencia de voces que denunciaban «informes prefabricados» para que fuese aprobado un rescate que no había por dónde cogerlo, ni por la importancia de la empresa —no era estratégica— ni por las cifras en torno a la compañía.

En este sentido, considera que el rescate «incrimina al propio Gobierno», porque fue quien validó la entrega de más de 50 millones de euros a la aerolínea, por lo que ha advertido de que Sánchez no está exento de riesgos.