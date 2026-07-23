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Audiencias históricas en Estados Unidos

España rompe todos los récords en la final del Mundial 2026 y arrasa en televisión

Más de 60 millones de espectadores siguieron el triunfo de La Roja ante Argentina, duplicando las cifras del último Mundial

España rompe todos los récords en la final del Mundial 2026 y arrasa en televisión
Seleccón de España PD.
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El triunfo de España frente a Argentina en la final del Mundial 2026 no solo quedó grabado en la historia deportiva, sino también en la televisiva. El encuentro se convirtió en el partido de fútbol más visto jamás en Estados Unidos, alcanzando una media de 63 millones de espectadores, según los datos difundidos por Nielsen.

La emisión principal en Fox concentró cerca de 39 millones de personas, mientras que las plataformas en español, Telemundo y Peacock, sumaron otros 23,9 millones de seguidores, consolidando un seguimiento masivo en todo el país.

El impacto de estas cifras supera con creces los registros anteriores del torneo y deja muy atrás los datos de la final de Catar 2022, que reunió a poco más de 25 millones de espectadores en territorio estadounidense.

Además, el duelo decisivo del domingo estableció un nuevo máximo histórico para un partido de fútbol en EE. UU., superando incluso el reciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica en octavos de final, que había alcanzado los 46 millones de espectadores en medio de la polémica arbitral.

En lo deportivo, España logró su segunda Copa del Mundo tras la conquistada en 2010. La victoria llegó en la prórroga gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106, que selló el 1-0 definitivo ante Argentina.

El conjunto argentino, por su parte, se quedó a un paso de ampliar su palmarés con una cuarta estrella, que finalmente no pudo materializarse.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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