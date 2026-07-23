Zapatero aparece en TVE con la alfombra roja de Javier Ruiz, tremendamente nervioso y negándolo todo: «Las joyas estaban ahí…»

Esperpento en directo.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acudido al propagandista sanchista Javier Ruiz para intentar lavar su imagen tras semanas de silencio después de su imputación y de su declaración en los juzgados.

Al margen de un comunicado difundido el día en que acudió a prestar declaración ante el juez instructor y de un vídeo en el que aseguraba su inocencia cuando se conoció su condición de investigado en el caso Plus Ultra, no había vuelto a pronunciarse públicamente.

Después de semanas «desaparecido», un nervioso Zapatero aseguró que «no habló con nadie» sobre el rescate de Plus Ultra ni sobre las sociedades offshore, y que sus empresas en el extranjero son una «invención».

Afirmó que nunca supo que el rescate de la aerolínea con nexos chavistas iba a producirse y que no tuvo conocimiento previo del asunto, pese a que los directivos de la compañía celebraron la decisión antes de que la aprobara el Consejo de Ministros.

También hizo referencia a la declaración de su presunto testaferro, que el día anterior lo señaló directamente. Dijo que no iba a comentar la «estrategia de defensa» de otros imputados. Sí reconoció que mantenía con él una «amistad de años», que no iba a renegar de esa relación y que cada uno tiene su «estrategia de defensa», que separa completamente del ámbito personal.

En cuanto a su actividad en Análisis Relevante, aseguró que solo realizaba «consultorías», que no tuvo contacto con los clientes de la firma y que todos sus ingresos han sido declarados.

Sobre la posible implicación de sus hijas, afirmó que la empresa de Alba y Laura realizó trabajos serios y comprobables. De hecho, se indignó cuando Ruiz preguntó si podrían ser consideradas sus testaferros.

Respecto a las joyas, señaló que eran un «regalo de cortesía personal» de «hace muchos años» y que era un tema del que «no hablaban». Sin embargo, no explicó cuál era su origen ni quién se las habría entregado: «No voy a decir el país; lo haré ante el juez». «Las joyas estaban ahí, junto a otras joyas familiares», declaró.

«Son ya de hace muchos años, pero no tenían ni uso ni destino, ni habíamos pensado ni hablado nunca de ellas. Son de nuestra familia; no tenían ni afán patrimonial. Tengo respeto al procedimiento judicial, pero quiero dejar claro que ni afán patrimonial, ni uso ni destino; las joyas estaban ahí…».

Para más cinismo, cuando le preguntaron si había vulnerado su propio código de buenas prácticas, respondió que este era «interpretable».

Reafirmó que sus negocios en otros países, como Bolivia y Venezuela, eran legales y que aportará todos los documentos necesarios.

También recurrió al victimismo al asegurar que toda su vida, «durante los últimos dos años», ha estado completamente expuesta y que «no recordaba» que se hubiera difundido la agenda de ningún imputado. No obstante, afirmó que «no juzgaba las intenciones» de nadie y pidió que se respetara su presunción de inocencia porque, hasta que no haya una sentencia, «aquí no ha habido delito».

Además, citó al cuentista, poeta y ensayista argentino Jorge Luis Borges para profundizar en su papel de víctima:

«Estoy preocupado, esto ha sido inesperado y muy duro. Borges dijo que todo lo que nos ocurre es materia prima para dar forma a nuestra obra o nuestra tarea. Tengo que asumirlo y salir de ella en la convicción de mi inocencia. Para mis hijas ha sido un hecho impactante. Estamos muy unidos en la convicción de nuestra actividad lícita».

Sobre si habló con el presidente, Pedro Sánchez, dijo que no recordaba cuándo fue la última vez que lo hizo, aunque «no fue hace mucho».

Por último, respecto a su tardanza en dar explicaciones, afirmó que se debía al «procedimiento legal» y a su «derecho a la defensa».