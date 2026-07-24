Vicente Vallés hunde a Rodríguez Zapatero por su papelón en TVE: «Pide un acto de fe»

No le cree nada.

El periodista Vicente Vallés ha reflexionado sobre las declaraciones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en su entrevista con Javier Ruiz en TVE, tras más de dos meses de silencio desde su imputación en el caso Plus Ultra, salvo por un vídeo difundido nada más conocerse su situación judicial.

En el programa Mañaneros 360, el gurú de Pedro Sánchez repitió lo mismo que dijo en el audiovisual difundido el pasado 19 de mayo. Negó todo y reiteró su inocencia y la de sus hijas. También criticó que solo se hubiese destacado un momento tenso entre entrevistador y entrevistado, lo que, a su juicio, pone de manifiesto que Zapatero estaba cómodo.

Tras semejante papelón, el presentador de Antena 3 Noticias 2 calificó de «extraña» la participación del expresidente en la cadena pública, en primer lugar, porque «si un acusado tiene algo que aportar en su defensa, lo lógico es que lo haga primero delante del juez antes de ir a los medios».

En segundo lugar, porque lo único que hizo fue repetir lo mismo que viene diciendo desde que se conoció su imputación: afirmar que es inocente sin aportar ninguna explicación plausible a las acusaciones ni a los indicios hallados. «Si un personaje público comparece en un medio de comunicación es porque tiene algo nuevo que decir. No ha sido así».

«Zapatero se ha dejado entrevistar, en sentido estricto, para no decir nada que no haya dicho ya. Para declararse inocente y para negar todas las acusaciones. Pero no ha hecho ninguna aportación que convierta sus palabras en más creíbles; se limita a negarlo todo, nada más. Pide un acto de fe, que es lo mismo que pide desde que fue imputado, pero desde aquel día se han presentado muchas evidencias contra Zapatero y, de momento, él no ha presentado nada que las contradiga. Por ejemplo, se limita a negar su intervención en el rescate de Plus Ultra, pero es su palabra contra los datos de la Policía».

Lo peor fue cuando hizo referencia a sus joyas, de las que dijo que fueron un «regalo de cortesía de hace muchos años» y que no tenían «ni uso ni destino. Ni afán patrimonial. No habíamos pensado en su valor. Estaban ahí. Y nada más». Y Vallés lo quiso resaltar: