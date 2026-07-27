Un ingeniero forestal desarma el relato de Sánchez con los incendios: «El climatismo...»

Los incendios que azotan España siguen siendo el tema de discusión que copa toda la actualidad política. Si la semana pasada era el de Castilla-La Mancha, esta son los que afectan a Madrid y Ávila.

En Espejo Público retransmitían las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la «zona cero», en las que afirmaba que los incendios son producto del cambio climático y que este «mataba», dejando a un lado las responsabilidades políticas —autonómicas y nacionales— y responsabilizando de los fuegos a este gran mal.

Para valorar la intervención del líder del PSOE contaron con la participación de Víctor Resco, ingeniero forestal. La presentadora Lorena García, en sustitución de Susanna Griso, preguntó si la situación era culpa únicamente de la emergencia climática.

La respuesta del experto fue contundente.

Primero, criticó el uso partidista de la tragedia, como han hecho los ministros Óscar López y Óscar Puente para intentar sacar tajada y tensionar aún más el ambiente:

«Bueno, yo creo que hoy la pregunta es: ¿a cuántos muertos estamos de que se tomen medidas efectivas?, ¿a cuántos muertos estamos de que se dejen de tirar ladrillos los unos a los otros, de utilizar este climatismo, verdad?».

En cuanto al fondo del asunto, fue muy claro: tanto el negacionismo como el fanatismo climático son nefastos y solo empeoran la situación.

«El negacionismo climático, evidentemente, es una lacra, pero el climatismo, el atribuir todos los males de nuestra era al cambio climático, las inundaciones, los incendios, etc., pues no es que sea mucho mejor».

Por último, hizo hincapié en las deficiencias estructurales, que, a su juicio, son las principales causas de estas situaciones: