Vicente Vallés arremete contra Pedro Sánchez por su indulto a la ‘indepe’ Laura Borràs

En pantalla se repite el titular «El Gobierno indulta a Laura Borràs» mientras la política saluda y camina acompañada. Y Vicente Vallés no oculta su sorpresa ante la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de indultar a la expresidenta del Parlament condenada por dos delitos de corrupción.

«Hay una noticia sorprendente, que Moncloa ha decidido no comunicar, no hacer pública hasta horas después de que terminara la rueda de prensa de Pedro Sánchez, de la que ya les hemos dado cuenta, y justo cuando empiezan las vacaciones de verano. El gobierno ha indultado parcialmente a Laura Borràs».

El periodista de Antena 3 Noticias señala que la condena por falsedad documental y prevaricación no puede ser motivo para el perdón gubernamental.

Vallés detalla la estrategia del Gobierno Sánchez para seguir con el favor de los independentistas catalanes:

«Como no pudieron meter a Laura Borràs en la amnistía, Moncloa ha decretado un indulto parcial para que no ingrese en prisión. Borràs fue condenada por dos delitos, de prevaricación administrativa y de falsedad documental, por haber fraccionado contratos públicos para adjudicárselos a un conocido suyo, eludiendo así los controles públicos, cuando era la directora de la institución de las letras catalanas».

El tono del presentador es directo: critica que el Ejecutivo aplique esta medida cuando la sentencia ya estaba firme. Las imágenes de Borràs sonrientes contrastan con la seriedad del análisis en el estudio. Critica la gravedad de la medida, porque está ‘abaratando’ el costo de la corrupción para los políticos. Esos mismos recuersos que después no se destinan ni a los bomberos ni a la tan mentada educación y sanidad:

«Ahora es como si tal cosa no hubiera ocurrido o como si fuera poca cosa»

Condena por corrupción

El Gobierno ha concedido un indulto parcial a Laura Borràs, exdirigente del partido de Carles Puigdemont y expresidenta del Parlamento de Cataluña, condenada por corrupción. La decisión se comunicó horas después de la rueda de prensa de Pedro Sánchez y justo al inicio del periodo vacacional estival.

Laura Borràs fue condenada por un tribunal por dos delitos: prevaricación administrativa y falsedad documental. Los hechos se remontan a su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas, cuando fraccionó contratos públicos para adjudicárselos a un conocido, eludiendo así los controles establecidos.

La exdirigente independentista ocupó cargos de relevancia en el gobierno catalán, primero como consejera y posteriormente como presidenta del Parlamento autonómico.

Indulto tras quedar fuera de la amnistía

Al no poder incluir a Borràs en la ley de amnistía, Moncloa ha optado por decretar un indulto parcial que evita su ingreso en prisión. La medida se ha adoptado de forma discreta, sin comunicación pública inmediata, lo que ha generado polémica sobre el momento y las formas elegidas para anunciar la decisión.

El indulto minimiza las consecuencias penales de unos delitos que implicaron la manipulación de procedimientos administrativos y la falsificación de documentación oficial en beneficio personal.