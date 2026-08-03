El juez Villegas ofrece una solución para evitar más asaltos masivos como el de Ceuta: «La ley lo permite»

En el programa Espejo Público de Antena 3, el magistrado Jesús Villegas se mostró contundente al analizar el reciente asalto masivo a Ceuta. Ante la presentadora Lorena García, el juez ofreció una solución clara y directa para impedir que se repitan episodios como el vivido recientemente en la ciudad autónoma: la instalación de barreras físicas efectivas en tierra y mar. “La ley lo permite”, afirmó sin ambages.

Villegas comenzó su intervención expresando apoyo total a los habitantes de Ceuta y Melilla: “No están solos. El pueblo y la ley está con ellos”. A continuación, desmontó cualquier justificación a la inmigración ilegal: “No hay un derecho a la inmigración ilegal. Esos inmigrantes no tienen derecho a saltar la valla ni a entrar por zonas marítimas. Tienen que hacerlo con la ley en la mano. Esa gente está violando la ley española”.

El magistrado se refirió explícitamente a la sentencia del Tribunal Supremo, que según él no impide, sino que habilita medidas de contención.

“La propia sentencia dice lo que hay que hacer: se pueden poner obstáculos en el mar, se pueden arbitrar sistemas de contención. Si no se hace, es responsabilidad política”, subrayó.

Villegas, que ha visitado Melilla en varias ocasiones y ha hablado con agentes sobre el terreno, denunció que existen soluciones técnicas —vallas difíciles de saltar, muros y barreras físicas— que no se implementan “por motivos políticos porque daría mala imagen”.“Es como un juego macabro”, lamentó el juez.

“Ponemos unos obstáculos, pero no son lo suficientemente potentes… siempre hay una vía de evadirlos. Se arriesga la vida de nuestros Policías, Guardias Civiles y militares”.

Para Villegas, la clave está en la disposición adicional de la Ley de Extranjería y en la jurisprudencia del Supremo: “Se puede hacer la devolución en caliente cuando se superan obstáculos de contención. Allí no hay obstáculos, pues se pueden colocar evidentemente”.El magistrado fue tajante: “Mire si hay una solución técnica por mar o por tierra que la pongan porque la ley lo permite. Y si no la quieren poner, perfecto, es decisión suya, pero luego después que no se quejen”.

Criticó que se priorice la imagen sobre la seguridad y la integridad territorial, y recordó que las inversiones necesarias garantizarían que la frontera esté “sellada herméticamente”.

Las palabras de Villegas llegan en un momento de alta tensión tras el asalto masivo a Ceuta, que ha reabierto el debate sobre la gestión migratoria. Su mensaje es claro: la ley ya ofrece herramientas suficientes; falta voluntad política para aplicarlas con firmeza y evitar que se repitan tragedias y violaciones masivas de la soberanía española.