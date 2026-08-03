Vicente Vallés retrata a Pedro Sánchez por arrodillarse ante Marruecos tras la invasión de Ceuta

La esfera política de Ceuta sigue dando de qué hablar. Esta vez ha sido Vicente Vallés quien ha reflexionado sobre la situación y retrata a Pedro Sánchez con un mensaje incómodo para La Moncloa, justo en medio de la controversia por la crisis en la frontera y las relaciones con Marruecos. El Gobierno parece intentar mantener en equilibrio dos ideas: la firmeza institucional y la buena vecindad diplomática.

No es un choque menor.

Sánchez calificó los sucesos en Ceuta como una “violación de la integridad territorial de España” y se comprometió a movilizar “todos los resortes” del Estado. Sin embargo, paralelamente, evitó cargar las tintas contra Rabat, señalando a las mafias y a la interpretación de una reciente sentencia del Tribunal Supremo como factores causantes de la avalancha. Aquí surge el entuerto: el Ejecutivo intenta mostrar una imagen dura sin romper la relación con el vecino del sur, una tarea que en política exterior requiere un pulso delicado y, a veces, un poco de contorsionismo.

El mensaje que incomoda a la Moncloa

Vallés centra su atención en que Marruecos no puede quedar excluido del relato sobre Ceuta, un enfoque que refuerza una sospecha que recorre una parte de la opinión pública: la presión migratoria no se reduce solo a las redes de tráfico o a decisiones judiciales en España. Este ángulo se conecta con otras visiones críticas publicadas en diversos medios y advertidas por varios analistas, que interpretan la reacción del Gobierno como un intento de minimizar el rol de Rabat y cuidar una relación bilateral que ya es bastante frágil.

El problema que enfrenta Sánchez es que la realidad admite varias lecturas, aunque no demasiadas esquivas. Por un lado, el Gobierno sostiene que Marruecos colabora y que lo primordial es restaurar la normalidad a la mayor brevedad posible. Por otro, la magnitud de la llegada de personas a nado y la rapidez con que se desbordó la situación alimentan la sospecha de que, al menos en parte, hubo una relajación deliberada del control fronterizo. En política, cuando un vecino abre la puerta de par en par, resulta complicado convencer a los que están en la escalera de que fue solo por una corriente de aire.

Ceuta, Marruecos y la diplomacia de la sonrisa tensa

La crisis de Ceuta no es un fenómeno aislado. Se inscribe en un contexto de altibajos entre Madrid y Rabat, con el giro español sobre el Sáhara Occidental en 2022 marcando un antes y un después. La inmigración se ha convertido en uno de los principales instrumentos de presión en esta relación bilateral. Desde entonces, la cooperación se presenta como “estrecha” y “razonable”, aunque siempre bajo una tensión subyacente que resurge cuando el flujo migratorio se incrementa.

En esta ocasión, el Gobierno ha preferido enfatizar que la sentencia del Supremo sobre el rechazo en frontera —que se aplica a entradas por mar, no por tierra— habría sido malinterpretada por redes y mafias en Marruecos. Esta justificación es válida en el ámbito jurídico, pero deja sin respuesta la cuestión política más incómoda: ¿por qué estalla una crisis de tal magnitud justo cuando Rabat decide abrir un poco la mano? Así, las críticas televisivas de Vallés y los artículos de opinión más contundentes resuenan: porque dan voz a una incomodidad que el Gobierno intenta articular en un tono administrativo.

La imagen de fondo es clara. Sánchez necesita mantener la cooperación migratoria con Marruecos, sostener la estabilidad en la frontera y evitar que Ceuta sea vista como un símbolo de debilidad estatal. Pero, al mismo tiempo, es crucial que no parezca ceder ante los vaivenes de Rabat.