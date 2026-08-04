Un vecino de Ceuta retrata como nadie al Gobierno Sánchez por su inacción ante la invasión: «Nos están destrozando la vida»

El testimonio de Nabil, un vecino de Ceuta, se ha convertido en uno de los más contundentes y aplaudidos de los últimos días. En Espejo Público de Antena 3, este ceutí describió con crudeza la realidad que viven los habitantes de la ciudad autónoma tras el asalto masivo de inmigrantes y apuntó directamente a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez.

“Nos están destrozando la vida”, resumió con una frase que ha circulado ampliamente.

Nabil agradeció primero a la cadena por dar voz e imagen a lo que está ocurriendo en Ceuta, una ciudad que, según él, se encuentra al borde del colapso.

Explicó que ha sufrido pérdidas económicas importantes: ha tenido que tirar género porque la situación impide trabajar con normalidad y, en algunos casos, “te lo quitaban de las manos”. El comercio local, dijo, está paralizado. Los establecimientos cierran por miedo a saqueos y a la inseguridad que genera la presencia masiva de personas sin control en las calles.

El vecino no se limitó a describir el caos cotidiano. Su mensaje fue un retrato directo de lo que muchos ceutíes sienten: abandono institucional. Mientras miles de personas han entrado de forma irregular, saturando servicios, generando miedo y obligando a suspender hasta la Feria de la ciudad, el Gobierno central ha respondido con visitas breves, declaraciones y, finalmente, con el presidente marchándose de vacaciones a Lanzarote.

Para Nabil y muchos como él, esa distancia entre la realidad de la calle y la actitud de Moncloa es inaceptable. “Nos están destrozando la vida” no es solo una queja económica. Es la expresión de una ciudad que se siente invadida, desprotegida y olvidada. Los vecinos denuncian que no pueden sacar a sus hijos a la calle con tranquilidad, que los recursos se han desbordado y que la sensación de vulnerabilidad es total.

El testimonio de Nabil, coherente y sin grandilocuencia, ha sido aplaudido precisamente porque pone nombre y rostro a lo que miles de ceutíes están viviendo en silencio: la certeza de que su día a día se ha derrumbado mientras desde Madrid se minimiza o se gestiona con lentitud la emergencia.

El impacto de estas palabras se multiplica porque llegan en un momento en el que la polarización política es máxima. Mientras el Gobierno habla de gestión y de cooperación con Marruecos, los habitantes de Ceuta hablan de supervivencia. Nabil no pidió milagros. Pidió, simplemente, que se les escuche y que se actúe.

Su mensaje, directo y desgarrador, se ha convertido en el mejor resumen de una crisis que, según él, está destrozando la vida de una ciudad española entera.