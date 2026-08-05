Un analista de inteligencia avisa sobre un nuevo asalto a Ceuta: «Podría quebrar el sistema»

El analista de inteligencia Fernando Cocho ha lanzado una advertencia de máxima gravedad sobre la situación en Ceuta. En Espejo Público de Antena 3, Cocho alertó de que una nueva oleada migratoria masiva “podría quebrar el sistema” y forzar una intervención mucho más dura de las Fuerzas de Seguridad y del Ejército. Su mensaje llega en un momento en el que la ciudad autónoma sigue intentando recuperarse del asalto de decenas de miles de personas y mientras crece el temor a que se repita una entrada similar o incluso superior.

Cocho fue especialmente crítico con la versión oficial del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró que no existían informes previos sobre la avalancha. El analista rechazó de plano esa explicación:

“Yo no voy a contradecir a un ministro porque sería entrar en delito de seguridad nacional, pero nadie se puede tragar que no hubiera un informe. Evidentemente habría imágenes de satélite, de Google Earth… El propio Marruecos ha admitido que ellos estaban monitorizando la avalancha”.

Según Cocho, el Gobierno no puede reconocer la existencia de esos avisos porque “de aceptarlo tendría que dimitir por dejación de funciones ante una gravedad tan importante”.

El experto en inteligencia explicó cómo, a su juicio, debería haberse respondido ante una alerta previa.

“Dependiendo del tiempo de reacción, sacar al Ejército a patrullar, no a detener o disparar, por los accesos más complicados. Así Marruecos tendría que tomar la decisión de qué hacer con esas personas”.

Cocho defendió que esta medida no vulnera derechos humanos, aunque reconoció que “está visto por muchos biempensantes como una acción militarista o un delito de derechos humanos”, cuando España es, según él, “el país que mejor y más acoge a la gente en sus procesos migratorios”.

Además, reclamó un refuerzo urgente y estructural de la Guardia Civil y de sus medios en Ceuta y Melilla, algo que “se tendría que haber hecho hace años” para ampliar sus capacidades. La advertencia más dura llegó al proyectar el futuro inmediato:

“En la siguiente oleada, en lugar de 50.000 podrían ser, por ejemplo, 75.000, quebrar el sistema y forzar una situación en la que tanto la Policía como el Ejército tengan que actuar”.

Cocho cerró su intervención con una crítica global a la política exterior española: “Estamos haciendo el ridículo más absoluto en cuanto a asuntos exteriores”. Sus palabras dibujan un escenario de extrema fragilidad. Si la primera avalancha ya desbordó los recursos de la ciudad, colapsó servicios y generó un clima de miedo e indignación entre los vecinos, una segunda oleada de mayor magnitud podría romper por completo la capacidad de respuesta del Estado.

La advertencia del analista de inteligencia no es un simple diagnóstico técnico. Es un aviso de que el margen de maniobra se está agotando y que, sin un refuerzo real y inmediato de la frontera, España podría enfrentarse a una crisis de proporciones aún mayores.