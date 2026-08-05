Inocencio Arias hunde a Sánchez tras la invasión de Ceuta: «Antes de morirme, me gustaría que lo explicara»

El exembajador de España en la ONU, Inocencio Arias, ha sido demoledor con Pedro Sánchez en Espejo Público de Antena 3. Tras la crisis migratoria de Ceuta, el diplomático no se cortó a la hora de señalar la “complacencia total” del Gobierno con Marruecos y lanzó una frase que resume el misterio que, según él, rodea la política exterior del presidente: «No sabemos por la razón».

Arias fue claro: “Hay una complacencia total del Gobierno con Marruecos, esto no sabemos por lo que es. Aquí es un misterio”. El diplomático confesó que le gustaría “antes de morirme” que Sánchez, ya en la oposición —“que es lo que le hace falta a España”—, escriba unas memorias y explique “por qué tiene esa concesión de favores importantes hacia Marruecos”.

El exembajador recordó el cambio de postura más significativo de los últimos años: el reconocimiento por parte de Sánchez de la soberanía marroquí sobre el Sáhara.

“El favor más grande de la historia diplomática de Marruecos fue lo que hizo Sánchez hace cuatro años cuando dijo que el Sáhara era marroquí. Cambió la política del Gobierno español en 50 años, cambió la política de Naciones Unidas y cambió la política de su partido”.

Arias también criticó la gestión inmediata de la crisis. Señaló que el presidente había asegurado que la situación en Ceuta “se había normalizado” cuando las imágenes seguían mostrando “un problema humanitario brutal”.

«Marlaska decía que la situación se había normalizado en Ceuta pero hay un problema humanitario con miles de personas que están en la calle porque tienen que comer».

Además, cargó contra la dependencia de Sánchez de sus socios independentistas: “Míster Sánchez se plegará a lo que quieren los catalanes porque no quiere perder su respaldo. Entonces, una vez más nos crea un problema que aumenta la falta de solidaridad entre los españoles”. Y añadió con contundencia: “Yo es que ya hace años que no creo lo que dice Sánchez”.

Las palabras de Inocencio Arias, una de las voces más experimentadas de la diplomacia española, dibujan a un presidente cuya relación con Marruecos resulta inexplicable para muchos observadores.

Por último lanzó una advertencia: «Marruecos está planeando una marcha verde por Ceuta o por Melilla».

Mientras Ceuta sufre las consecuencias de una entrada masiva de inmigrantes y los vecinos se sienten abandonados, el exembajador sostiene que el Gobierno mantiene una actitud de debilidad y concesiones cuyo motivo real “no sabemos por la razón”. Su veredicto final es lapidario: lo que necesita España es que Sánchez esté en la oposición.