Nicolás Redondo retrata al paria Sánchez tras la reacción Europea con lo de Ceuta: «No tiene amigos»

Nicolás Redondo ha sido especialmente duro al analizar el aislamiento internacional de Pedro Sánchez tras la crisis de Ceuta. En Espejo Público de Antena 3, el colaborador y exdirigente socialista no se mordió la lengua y retrató al presidente del Gobierno como un auténtico paria en el escenario europeo e internacional: «No tiene amigos».

Redondo calificó lo ocurrido el pasado viernes como “una invasión temporal que tiene efectos simbólicos permanentes”.

Aunque muchos de los que entraron ya se han marchado, el daño a la imagen de España y a la sensación de seguridad en Ceuta es, según él, irreversible. “Lo pueden llamar como quieran, pero fue una invasión temporal”, insistió, enviando un abrazo a los ceutíes.

El tertuliano fue más allá y explicó por qué España se encuentra sola.

“Marruecos está fortalecido internacionalmente y nosotros no tenemos amigos que influyan en Marruecos y nuestros socios no se fían”.

No se trata solo de Giorgia Meloni, matizó. Incluso la primera ministra danesa, socialdemócrata, comparte el recelo. La reacción de veintidós países europeos, que mostraron su disgusto y pidieron un Consejo Europeo de urgencia, confirma esa soledad.

Redondo criticó también la lentitud y la debilidad de la respuesta del Gobierno. “El mismo jueves desde las 11.00 horas lo sabíamos todos y estábamos todos preocupados y hasta el día siguiente no compareció nadie”. Los comunicados no bastaron. Y, lo más grave, el presidente del Gobierno no estableció una protesta formal ante Marruecos, pese a que “la primera responsabilidad de lo que ha sucedido es de Marruecos”.

Para el exsecretario general del PSE, la relación de vecindad con el país norteafricano debe basarse en una posición firme. “No puede ser que nos suceda lo que nos sucedió la semana pasada”. Marruecos es un vecino que “nos crea problemas” y “nos provoca retos”, pero España no puede permitirse una actitud de debilidad que, a la postre, la deja sin aliados.

El diagnóstico de Redondo es demoledor: Sánchez ha conseguido que España se mire sola al espejo. Sin amigos que presionen a Rabat, con socios europeos que desconfían y con una imagen internacional debilitada, el presidente aparece como un paria cuya política exterior ha quebrado la confianza de quienes deberían ser sus aliados naturales.

La crisis de Ceuta, según el tertuliano, no solo ha expuesto la vulnerabilidad fronteriza, sino el aislamiento total de un Gobierno que ya no encuentra quien le respalde.