Paco Castañares sobre el chantaje de Marruecos a Pedro Sánchez: «Es preocupante»

La televisión, como bien se sabe, en ocasiones enuncia en voz alta lo que la política susurra entre bastidores. En En boca de todos, programa de Cuatro, el veterano socialista Paco Castañares fue cuestionado acerca del posible chantaje de Marruecos a Pedro Sánchez. Su respuesta dejó huella: el presidente “se comporta como si fuera así”.

Castañares, quien se muestra cauteloso ante la falta de evidencias, se limita a señalar que el mandatario español alimenta un rumor “muy extendido” en torno a sus decisiones respecto a Marruecos. Especialmente, destaca la gestión de la crisis en Ceuta y Melilla, que juzga “indefendible” frente a una avalancha de personas. Su comentario, breve pero incisivo, se conecta inmediatamente con el persistente debate que provoca el dilema: ¿en qué medida está influenciado el Gobierno español por Rabat?

Es necesario desglosar las distintas piezas del rompecabezas. En primera instancia, está el rumor de chantaje, que Castañares no confirma ni desmiente: aclara que no está “contrastado” y que no se puede demostrar. En segundo lugar, existe el contexto que sugiere que Marruecos podría ejercer presión sobre la Moncloa.

En los últimos años se han acumulado tres vectores de tensión:

El espionaje con Pegasus que afecta al móvil de Pedro Sánchez y a varios de sus ministros, del cual se han extraído más de 2,5 gigabytes de información.

que afecta al móvil de Pedro Sánchez y a varios de sus ministros, del cual se han extraído más de 2,5 gigabytes de información. Las crisis migratorias en Ceuta , donde miles de personas han accedido irregularmente en pocas horas tras decisiones políticas de Rabat sobre la apertura de fronteras.

, donde miles de personas han accedido irregularmente en pocas horas tras decisiones políticas de Rabat sobre la apertura de fronteras. El cambio histórico respecto al Sáhara Occidental, tras el apoyo español al plan de autonomía marroquí después de décadas de una postura neutral.

Las investigaciones realizadas por el consorcio Pegasus Project, bajo la dirección de Forbidden Stories, señalan una actuación sistemática de la inteligencia marroquí para presionar a España durante la crisis del Sáhara, aprovechando el ingreso en territorio español de la figura del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Informes del CNI mencionados en esta investigación apuntan a un fin claro: forzar el reconocimiento español de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Pocos meses después, el Gobierno dio un giro en su postura.

El “chantaje” como narrativa política

Así, la noción de que Sánchez está bajo el “chantaje” de Marruecos ha ido cobrando fuerza mediática. Un exoficial israelí, citado en medios de comunicación españoles, ha planteado que Rabat podría estar utilizando la información obtenida a través de Pegasus para influir en decisiones relevantes. Francia, además, ha señalado a los servicios marroquíes como posibles responsables del espionaje contra el presidente español y varios ministros.

Sin embargo, hasta la fecha no hay una prueba pública concluyente que evidencie que Marruecos haya usado esos datos para un chantaje específico.

Las pesquisas judiciales en España han confirmado la infección y la extracción masiva de información, pero no han designado oficialmente al autor del ataque.

La formulación misma del supuesto chantaje oscila entre la hipótesis de inteligencia, el análisis geopolítico y la utilización partidista del término, especialmente por parte de la oposición.

En este sentido, las palabras de Castañares tienen un peso político notable. No se adhiere al coro que habla de chantaje, pero sugiere que Sánchez, al ceder en temas delicados, “da carrete” al rumor. Es una forma sutil de indicar que la percepción de debilidad puede resultar tan perjudicial como la debilidad en sí.

Ceuta y Melilla, el punto más sensible del mapa

El diagnóstico del exdirigente socialista sobre Ceuta y Melilla se presenta como uno de los aspectos más preocupantes de su intervención. A su juicio, ante una afluencia masiva, las dos ciudades son “indefendibles” y advierte de lo que podría suceder si en lugar de migrantes desarmados se tratara de un ejército. Esta afirmación se relaciona con análisis estratégicos que han venido advirtiendo, desde hace años, acerca de la vulnerabilidad del flanco sur español ante las ambiciones territoriales de Rabat.

Diversos especialistas recuerdan que Marruecos:

Reivindica de manera clara la soberanía sobre Ceuta y Melilla.

Ha convertido las presiones migratorias en una herramienta de su política exterior, abriendo y cerrando el grifo de los flujos migratorios hacia la frontera española en función de la coyuntura bilateral.

en una herramienta de su política exterior, abriendo y cerrando el grifo de los flujos migratorios hacia la frontera española en función de la coyuntura bilateral. Aspira a establecer un “dominio de la escalada”, es decir, la capacidad de decidir cuándo y cómo tensar la relación con España, abarcando desde la inmigración hasta la diplomacia.

En este marco, la advertencia de Castañares sobre la “indefendibilidad” de estas plazas resuena como un toque de atención tanto para el Ejecutivo como para las Fuerzas Armadas: la política de apaciguamiento tiene un límite tangible, que puede medirse en metros de valla y minutos de respuesta.

El equilibrio imposible: cooperación y presión

La relación entre España y Marruecos es más intrincada que un simple guion de chantaje. Ambos países están:

Profundamente interconectados económicamente , siendo España el principal socio comercial europeo de Marruecos, con miles de empresas españolas operando en sectores como logística, automoción, agroindustria y energía en el territorio marroquí.

, siendo España el principal socio comercial europeo de Marruecos, con miles de empresas españolas operando en sectores como logística, automoción, agroindustria y energía en el territorio marroquí. Obligados a cooperar en control migratorio y lucha antiterrorista : sin la colaboración de los servicios de inteligencia marroquíes, la seguridad en España se vería seriamente comprometida.

y : sin la colaboración de los servicios de inteligencia marroquíes, la seguridad en España se vería seriamente comprometida. Atrapados en una diplomacia triangular donde Argelia, la Unión Europea y Estados Unidos vigilan cada movimiento en el tablero del Sáhara y del flanco sur.

Esta combinación de dependencia y desconfianza explica por qué el Gobierno insiste en que la relación se encuentra en su “mejor momento”, mientras la opinión pública percibe una sucesión de crisis, gestos unilaterales de Rabat y concesiones españolas que rara vez se explican adecuadamente en el Parlamento.