TVE supera todos los límites: ‘Telepedro’ afirma que los asaltantes de Ceuta son «licenciados y diplomados»

La televisión pública ha vuelto a generar una fuerte polémica por su cobertura de la crisis migratoria en Ceuta. En La hora de La 1, el programa presentado actualmente por Aida Bao (sustituta de Silvia Intxaurrondo), un periodista desplazado a la ciudad autónoma afirmó en directo que muchos de los inmigrantes que entraron de forma masiva “son licenciados y diplomados” que huyen “de la guerra y del terrorismo”, e incluso mencionó a “chicos homosexuales que huyen de su país por la falta de libertades”.

La afirmación ha desatado una oleada de críticas en redes sociales.

Los inmigrantes proceden principalmente de Marruecos, un país en el que no hay guerra ni terrorismo activo que justifique una huida masiva a nado. El extracto corrió como pólvora en las redes sociales y usuarios se preguntaban cómo se puede conocer la formación académica de personas que, en muchos casos, llegaron sin documentación: “Si entran sin papeles, ¿cómo sabemos si son licenciados, diplomados, su edad o si tienen antecedentes?”.

Dice RTVE que los inmigrantes que ASALTARON la valla de Ceuta son Diplomados y Licendiados Hay que cerrar ese estercolero pic.twitter.com/597UmrFVem — Anonymous Tabarnia 🃏 (@Anonymous_TA) August 5, 2026

Otros ironizaban: “También saben solfeo y tocan el piano. Han ido a Ceuta a dar un concierto” o “Ahora TVE nos va a decir que la invasión de Ceuta es un Erasmus”.

La conexión se produce después de otra polémica reciente en el mismo programa, cuando Aida Bao interrumpió de forma constante y con tono impertinente al presidente de Ceuta, Juan Vivas.

Para muchos espectadores, TVE sigue empeñada en vender un relato alineado con el argumentario del Gobierno de Pedro Sánchez, minimizando la gravedad de la entrada irregular y presentando a los asaltantes como profesionales cualificados que buscan asilo por motivos humanitarios.

El vídeo se ha hecho viral y ha generado un intenso debate sobre el papel de la televisión pública. Mientras los vecinos de Ceuta denuncian colapso de servicios, miedo e inseguridad, y mientras se recuperan cadáveres y se suspenden eventos, la cadena financiada con dinero de todos los españoles opta por un enfoque que muchos consideran distorsionado y propagandístico.Críticos de la gestión del Ejecutivo ven en estas afirmaciones un nuevo intento de blanquear una crisis que ha dejado a la ciudad autónoma al borde del abismo.

RTVE somete a un tercer grado a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, y le culpa de la situación de los menas, cuando es Marruecos quien los abandona y usa como carne de cañón. TelePedro más preocupada por los invasores que por sus víctimas, los ceutíes.pic.twitter.com/RHElHIQx71 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) August 5, 2026

“¿De qué guerra vienen? Ya está bien de tomar a la gente por tonta”, resumía uno de los comentarios más compartidos.

TVE, una vez más, ha conseguido que el foco se desplace de la realidad de Ceuta a su propia credibilidad.