El baile de las sillas en TVE tras la salida de Javier Ruiz: ¿Se moverán Intxaurrondo, Cintora y Miró?

La salida de Javier Ruiz de TVE hacia La Séptima ha provocado un auténtico seísmo en la televisión pública. El presentador se despide este viernes de Mañaneros 360 para incorporarse al nuevo canal impulsado por José Miguel Contreras, donde asumirá un papel protagonista tanto en pantalla como en la dirección de contenidos, según desvela ABC.

Su marcha ha obligado a RTVE a reorganizar de urgencia varias de sus franjas de actualidad más importantes y ha generado un baile de sillas que afecta directamente a Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora y Gonzalo Miró.

El primer movimiento es inmediato y temporal. Durante el mes de agosto, Aida Bao, que ha estado al frente de La Hora de La 1 junto a Álex Barreiro, asumirá la presentación de Mañaneros 360. Este cambio permite el regreso de Silvia Intxaurrondo a su programa habitual a partir del lunes 10 de agosto, una vez concluido su periodo vacacional. Intxaurrondo, parece la menos afectada por el terremoto. Su continuidad al frente de La Hora de La 1 está garantizada y, de momento, no se contempla ningún traslado pese a que en un primer momento parecía que se iría de la pública.

El gran cambio llegará con el inicio de la nueva temporada en septiembre.

Jesús Cintora será el elegido para sustituir a Javier Ruiz en Mañaneros 360, acompañado por Adela González. Cintora abandonará así Malas lenguas, el espacio de La 2 que ha presentado hasta el momento. Su marcha deja libre un hueco que, según las informaciones publicadas por varios medios, ocupará Gonzalo Miró.

El periodista, que ya ha estado al frente del programa de forma provisional durante las vacaciones de Cintora, consolidaría de esta forma su ascenso dentro de la casa y se convertiría en el nuevo rostro de Malas lenguas.

El baile no se limita a estos tres nombres.

La reorganización afecta a la parrilla completa de actualidad de La 1 y La 2 y genera interrogantes sobre el futuro de otros presentadores.

Mientras Intxaurrondo se mantiene estable en su franja, Cintora da el salto a las mañanas de la cadena principal y Miró gana peso al heredar un espacio consolidado. La operación se interpreta como un intento de RTVE de reforzar sus programas informativos y de tertulia tras la fuga de uno de sus rostros más mediáticos a un canal competidor para ganarse el título de ‘telepedro’, con la directiva estrechamente vinculado al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.

La marcha de Ruiz ha cogido a contrapié a la dirección de la televisión pública.

Ahora, con el verano avanzado, TVE intenta recomponer el puzzle antes del arranque oficial de la temporada. El resultado es un movimiento en cadena que sitúa a Cintora y Miró en posiciones clave y deja a Intxaurrondo, al menos por ahora, en su territorio de éxito.

El baile de las sillas acaba de empezar y todavía pueden producirse nuevos giros en las próximas semanas.