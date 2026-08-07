El general Dávila se muestra contundente con el Gobierno Sánchez tras la invasión de Ceuta: «Ha hecho una operación avestruz»

El general retirado Rafael Dávila ha sido extremadamente duro con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis migratoria de Ceuta. En Espejo Público de Antena 3, el exmilitar calificó la respuesta del Ejecutivo de “operación avestruz”: “Hemos metido la cabeza en el agujero y aquí no sabemos nada”.

Según Dávila, España reaccionó tarde y prefirió mirar hacia otro lado ante una crisis que combina una dimensión humanitaria con una auténtica crisis de frontera y de seguridad.

El general insistió en que lo ocurrido no puede analizarse solo desde el prisma humanitario. “Una es la crisis humanitaria, evidente, de la que se ha aprovechado Marruecos. Y la otra crisis es una crisis auténticamente de frontera”. Las cifras hablan por sí solas: según Interior, unas 72.000 personas llegaron a Ceuta entre el jueves y el viernes, una magnitud que casi iguala a la población de la ciudad autónoma (unos 84.000 habitantes).

Una de las cuestiones que más indignó a Dávila fue la posibilidad de que los servicios de inteligencia no tuvieran información previa. “¿Cómo no se iban a enterar? 70.000 personas no se plantan en una frontera en un par de horas”. Y añadió con contundencia: “Que no me digan a mí que no se sabía esto desde hacía tiempo”.

El exgeneral cuestionó directamente las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha mantenido que no existieron informes previos. “Es mucho peor que no se hayan enterado. O se han enterado y no pueden decirlo”. Dávila consideró que señalar a los servicios de inteligencia puede ser una forma de trasladar responsabilidades a organismos que, por su naturaleza, no pueden hacer públicos sus informes.

El militar retirado reclamó una revisión profunda del sistema defensivo de Ceuta y Melilla. “Hay que saber quién tenemos delante, hay que reaccionar a tiempo, hay que poner las barreras adecuadas y utilizar la tecnología”. Denunció que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están “mal dotadas y mal cuidadas”, pese a estar muy preparadas.

También se refirió a la dimensión institucional de la crisis: “El rey es el jefe del Estado. Esto es un problema de Estado”. Para Dávila, la “operación avestruz” del Gobierno ha dejado a España en una posición de debilidad.

En lugar de anticiparse y reforzar la frontera con los medios necesarios, se optó por la negación y la reacción tardía.

El resultado ha sido una ciudad desbordada, vecinos atemorizados y una imagen internacional de vulnerabilidad. El exgeneral dejó claro que, si no se cambia de enfoque, el problema puede repetirse con consecuencias aún más graves.