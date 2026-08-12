Un exsocialista hunde a Sánchez por su cobardía con Marruecos: «Sumiso con los que tienen poder sobre él»

El exdirigente socialista Paco Castañares ha lanzado una crítica demoledora contra Pedro Sánchez por su actitud hacia Marruecos en plena crisis de Ceuta. En Espejo Público de Antena 3, el antiguo cargo del PSOE ha descrito al presidente como alguien “muy arrogante con sus enemigos y muy sumiso con los que tienen poder sobre él”, en una intervención que no ha dejado lugar a dudas sobre su descontento con la política exterior del Gobierno.Castañares ha defendido que España, como país soberano, tiene plena legitimidad para adoptar medidas contundentes en defensa de sus fronteras.

Preguntado sobre la posibilidad de romper comunicaciones y cerrar la frontera con Marruecos, ha respondido con claridad: “Somos un país soberano y tenemos que defender nuestras fronteras”. Y ha reclamado que España responda “con la misma contundencia con la que se nos agrede”.

El exdirigente ha trasladado esa misma lógica a la relación personal y política de Sánchez con quienes considera que ejercen presión sobre él.

Ha puesto como ejemplo su trato con líderes independentistas como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Según Castañares, el presidente “se pone hecho un basilisco” cuando recibe críticas de sus adversarios políticos, pero mantiene una actitud “muy sumisa” ante aquellos que tienen capacidad de influir en su gobierno. Esa misma sumisión, ha asegurado, se refleja en la política hacia Rabat.

“No sé si realmente tienen algo que comprometa a Pedro Sánchez, pero por las cosas que hace lo parece”, ha afirmado, en referencia a la actitud del Ejecutivo frente a Marruecos tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Para Castañares, la debilidad mostrada por el Gobierno solo refuerza la posición de la otra parte y debilita la soberanía española.

El antiguo dirigente socialista ha reivindicado con fuerza la españolidad de Ceuta y Melilla.

“Tenemos que demostrar que somos un país soberano y tenemos que decirle a Marruecos, a Estados Unidos e Israel que Ceuta y Melilla son Reino de España”, ha insistido.

Ha recordado además que la presencia española en ambas ciudades es anterior a la existencia del actual Estado marroquí e incluso a la creación de Estados Unidos.

La intervención de Castañares adquiere un peso especial por proceder de alguien que ha militado durante años en el mismo partido que ahora lidera Sánchez. No se trata de una crítica externa, sino de un alegato interno que pone el foco en lo que considera una cobardía política: firmeza con los débiles y sumisión con quienes tienen capacidad de presión.

En un momento en el que Ceuta sigue tensionada y los vecinos reclaman protección, el exdirigente socialista ha dejado claro que, a su juicio, el presidente está fallando en lo esencial: defender con contundencia las fronteras y la soberanía de España.