Somanta de quejas e insultos de los ceutíes a Margarita Robles, que no sabe dónde meterse ante las reclamaciones por la inacción del Gobierno de Sánchez

Hecho tristemente inédito en la política española: un representante del Gobierno de Sánchez ha dado la cara ante los ciudadanos en medio de una crisis. Ha sido Margarita Robles, la titular de Defensa, quien ha escuchado a los vecinos de Ceuta que reclaman una mayor acción del Ejecutivo.

Robles, que acudía a una reunión con el presidente ceutí Juan Vivas Lara en la Asamblea, se desvió antes de entrar en el edificio al escuchar a vecinos que gritaban —e insultaban— ante la rabia y la impotencia por el abandono que sienten tras la invasión de más de 70.000 personas provenientes de Marruecos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha afirmado en reiteradas ocasiones que la situación ya está «normalizada» y que solo existe una «crisis migratoria» que hay que resolver. Tanto, que el presidente y sus ministros se han dedicado a publicar vídeos esperpénticos en las redes sociales recomendado libros y canciones, lugares para viajar o consejos para ver el eclipse.

Sin embargo, la realidad es tozuda y la evidencia es incontestable: Ceuta está prácticamente en un estado de guerra, completamente colapsada.

«Sois unos sinvergüenzas, tú y tu presidente. Habéis dejado a los militares abandonados… una latita de atún durante siete días. Se les tenía que caer la cara de vergüenza. A ti la primera, que no defiendes a los militares, Marga. No los defiendes de verdad, están atados de pies y manos», le espetó una vecina.

Otra residente de Ceuta ofreció el testimonio más acongojante al romper a llorar al verse desbordada por la situación: «Tengo miedo, vivo sola».

«Nosotros somos españoles como los que más… Y yo la tengo en estima, pero no se puede abandonar Ceuta. Por favor, se lo pido… Estoy muy nerviosa porque tengo miedo. Yo vivo sola y, por primera vez, he tenido que cerrar puertas y ventanas en mi casa. Ayer dormí con un cuchillo».

Otro vecino, con calma pese a la indignación, recriminó la falta de recursos para resolver la situación y pidió más efectivos para controlar las calles de la ciudad autónoma, que se encuentran desbordadas por la presencia de miles de personas que no fueron devueltas tras cruzar la frontera de forma irregular.

#ÚLTIMAHORA | Vecinos ceutíes cargan contra Margarita Robles, ministra de Defensa: «Sois unos sinvergüenzas, tú y tu presidente». ➡️ Otra vecina rompe a llorar: «Tengo miedo, vivo sola». 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @davidalemantv

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