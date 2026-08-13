Pilar Rahola estalla contra Sánchez por abandonar Ceuta: «¡Es un puñetero escándalo!»

Contundente.

Pilar Rahola ha mostrado toda su indignación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros por la nefasta gestión tras la invasión de Ceuta por parte de más de 70.000 personas provenientes de Marruecos. También reflexionó sobre la visita de Margarita Robles a la ciudad autónoma y el episodio que vivió con los españoles desesperados por la situación.

Afeó que el marido de Begoña se haya ido de vacaciones incluso con los incendios forestales fuera de control y que no haya suspendido su descanso tras la invasión de Ceuta.

«Estoy convencida de que se ha salido de la línea y lo agradezco porque me parece la más sensata de todos, pero esto es un puñetero escándalo, un puñetero escándalo. Me fui, perdón por el comentario personal, me fui de vacaciones cuando estaba quemando todo y el presidente del Gobierno se iba de vacaciones. Yo me recuerdo a mí misma aquí diciendo cómo se puede ir de vacaciones si está quemando todo, en aquel momento tan duro, y el tipo se fue y luego está en Ceuta una invasión de cien mil personas, más de cien muertos, un colapso absoluto de Ceuta, la gente que está como esta mujer, horrorizados, asustados, preocupados, abandonados y el tipo sigue de vacaciones. Perdonen, es que no me cabe en la cabeza porque esto es una crisis de Estado, en cualquier país normal esto es una crisis de Estado y él está en La Mareta, no sé, tomando el sol, haciendo submarinismo».

También criticó con fuerza que nadie del Ejecutivo acuda al Senado a dar explicaciones y, en su lugar, haya impuesto una fecha cuando, en una democracia, el Congreso de los Diputados y el Senado, los parlamentos, son los controladores de los políticos y tienen la obligación de dar explicaciones.

Respecto a la visita de la ministra de Defensa, considera, por un lado, que le parece bien porque es lo que tiene que hacer un político, pero, al mismo tiempo, le «repugna» porque considera que otros ministros pueden replicar el gesto para tomarse una foto y seguir fingiendo que hacen algo.

«Estas imágenes de Margarita me generan un poco de empatía porque creo que realmente es la más decente, pero, al mismo tiempo, me repugnan, porque creo que no es el momento de hacerse fotos, señores ministros, porque ahora van a ir todos detrás, también va a ir la de Sanidad, todos van a ir. No han dado respuestas, se les escapó el lío por todas partes, son responsables directos, han hecho una política exterior horrible, el presidente está en La Mareta, es brutal, es que parece… Y se nos olvida que las explicaciones no se las dan los políticos a la oposición o un político a otro político, la explicación se la da al ciudadano, o sea, no son ellos los que tienen que dar las explicaciones, no a otro político».

Por todo esto, considera que la actitud del Ejecutivo es «inmoral» y que se ríen constantemente de los españoles: