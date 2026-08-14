Paula Fraga hunde al Gobierno de Sánchez por su incompetencia: «María Antonietas de Hacendado»

Hace ya más de dos semanas que más de 80.000 migrantes cruzaron desde Marruecos a Ceuta. Entraron a nado y continúan asentados por las calles de la ciudad autónoma, manteniendo a los ceutíes en una situación de creciente preocupación por la falta de respuestas efectivas. En este contexto, la analista política y abogada Paula Fraga ha cargado con dureza en Espejo Público contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Es tremendo escuchar esta desesperación, esta desolación», afirma Fraga, aludiendo a los testimonios de vecinos y profesionales que llevan semanas denunciando la situación. La analista sostiene que la crisis exige una reacción social e institucional inmediata:

«Entiendo como un deber cívico y moral que todos los españoles nos movilicemos, salgamos a la calle y que no dejemos de hablar de esto dentro de quince días, porque esto va a más».

Fraga vincula lo ocurrido con la política exterior de Marruecos. «Marruecos tiene una política y unas narrativas expansionistas de conquista de territorio y no van a parar», sostiene. En su intervención, reclama responsabilidades políticas por la gestión de la crisis:

«Es nuestro deber cívico y moral movilizarnos, pedir responsabilidades y exigir ceses. ¿Cómo no ha habido ningún cese? El único cese ha sido el de la persona que nos estaba contando la verdad desde el principio, y los que no, ahí siguen».

La abogada acusa al Ejecutivo de actuar con total desconexión respecto a la realidad que vive Ceuta.

«El Gobierno parecen María Antonietas de Hacendado, tratándonos como súbditos. Por favor, que hagan su trabajo», reprocha con contundencia.

Fraga enumera los problemas que, a su juicio, agravan la situación sobre el terreno:

«Estamos hablando de guetos, asentamientos insalubres, agresiones sexuales… Hemos conocido el caso de cinco niñas marroquíes que han sido violadas esta semana. No se puede seguir tolerando esto».

Para la analista, la situación trasciende el ámbito migratorio. «Es una crisis humanitaria, de seguridad nacional y de seguridad ciudadana», concluye, insistiendo en que «tendrían que haber reforzado los servicios públicos». También dirige sus críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: «Y Marlaska diciendo que Marruecos es un socio fiable… es que es reírse».

Con estas palabras, Paula Fraga hunde la gestión del Gobierno de Sánchez y exige una movilización ciudadana que no se apague en quince días. Mientras Ceuta sigue saturada de asentamientos insalubres, agresiones y miedo, la analista denuncia la incompetencia de un Ejecutivo que, según ella, trata a los españoles como súbditos y se ríe de su sufrimiento.

Su llamada a exigir ceses y a no olvidar lo que está ocurriendo en la ciudad autónoma resume el hartazgo de quienes consideran que la respuesta del Gobierno ha sido, hasta ahora, un clamoroso fracaso.