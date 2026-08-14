Pilar Losantos no traga con el espectáculo de Marlaska y Robles en Ceuta: «¿¡De qué se ríe!?»

Han pasado más de dos semanas desde la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos a Ceuta y la polémica por la gestión de la crisis no deja de crecer. Mientras el Gobierno refuerza el dispositivo policial y militar ante el temor a un nuevo intento de cruce el 15 de agosto, la periodista y presidenta de OkDiario, Pilar Rodríguez Losantos, ha cargado con dureza en Espejo Público contra las visitas de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles a la ciudad autónoma.

>Losantos no se traga lo que considera un simple “lavado de imagen” en lugar de soluciones reales. Cuestionó especialmente la actitud del ministro del Interior durante su visita, marcada por abucheos de vecinos. «Me pregunto de qué se ríe», afirmó, y añadió con contundencia:

«¿Se ríe porque piensa que quienes le abuchean son unos fascistas o porque mientras él estaba con su fiestuki de 72.000 euros para ver el eclipse, los ceutíes estaban sufriendo?».

A su juicio, el Ejecutivo está tratando la crisis como si fuera un episodio de “dos o tres días”, cuando en realidad se trata de “una situación de emergencia nacional”.

La periodista también puso el foco en el 15 de agosto. Sostiene que, si finalmente no se produce un nuevo cruce masivo, quedará en evidencia que tanto Marruecos como España disponían de medios para haber abordado lo ocurrido los días 30 y 31 de julio. «En caso de que haya una invasión terrible y si no la hay casi peor», señaló, subrayando la falta de prevención previa.

Las críticas alcanzaron igualmente a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Losantos considera que su visita a Ceuta responde más a una estrategia de imagen que a una respuesta efectiva. Recordó la polémica actuación de Robles durante la DANA de Valencia, cuando respondió a los afectados que pedían ayuda para retirar el barro: «Los militares no están para quitar el barro».

«No queremos una ministra de ‘performance’», afirmó.

«Queremos que el Gobierno funcione, que no haga ‘performance’, que funcione de verdad. No queremos una ministra como Margarita Robles, que va solo a hacerse una campaña de imagen sin soluciones reales para los ceutíes. Los ceutíes siguen igual de inseguros ayer que hoy, independientemente de que Margarita Robles haya llorado mucho».

Con estas palabras, Pilar Losantos denuncia que las visitas ministeriales no están sirviendo para tranquilizar a una población que se siente abandonada. Mientras los vecinos de Ceuta continúan viviendo con miedo e inseguridad, la periodista exige responsabilidades y medidas concretas en lugar de gestos mediáticos.