La portavoz de JUPOL lanza un aviso que hiela la sangre: «Hay yihadistas y agresores sexuales en las calles de Ceuta»

Miedo y abandono.

Esas son las dos palabras que más repiten los ceutíes desde la llegada masiva de miles de migrantes hace 15 días. Así lo relata Laura García, portavoz del sindicato policial JUPOL, en Espejo Público. La sindicalista, que vive de cerca la seguridad de las calles, no duda en afirmar que “hay delincuentes” entre los recién llegados y lanza un aviso que hiela la sangre: los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil advierten que “puede haber ya 10 personas que fueron expulsadas por terrorismo yihadista hacia Marruecos y que han vuelto”.

García no se queda ahí. Añade que también “hay agresores sexuales”. Concreta que “todos los días hay agresiones tanto a menores como a mayores de edad”.

Desde peleas hasta apuñalamientos, los incidentes de este tipo ocurren “constantemente, a todas horas”. Por este motivo, la portavoz de JUPOL entiende perfectamente el miedo que expresan los vecinos: “Ceuta está muy lejos de ser normal y segura”. Incluso hay zonas que no son seguras ni para la propia Policía.

Un bombero de Ceuta DESTROZA a Marlaska: “Es un sí vergüenzas”#FreeCeuta 🇪🇸 pic.twitter.com/OZQUJm8p2V — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) August 14, 2026

La sindicalista narra uno de los casos más recientes de violación en la ciudad, en el que la Policía pilló infraganti al agresor y lo detuvo en pleno ataque. Explica que no ha sido el único: ha habido varios detenidos por agresiones sexuales y algunos de ellos “ya han sido incluso expulsados de España”. Sin embargo, denuncia que muchos de estos hechos “se ocultan”.

“No se está haciendo oficial nada. Me encantaría que salieran autoridades a decir que ‘las calles no son seguras, tengan cuidado con sus niñas’”. Pero insiste en que es una realidad.

García también menciona los asentamientos cerca del CETI donde niñas y mujeres se acercan a los furgones policiales en busca de protección. “Al no saber el idioma y estar solas y abandonadas tienen muchísimo miedo” a denunciar. Por tanto, subraya que hay muchas agresiones que ni siquiera llegan a denunciarse.

Las declaraciones de la portavoz de JUPOL dibujan un panorama sombrío en Ceuta dos semanas después de la avalancha migratoria. Mientras los vecinos viven con miedo y sensación de abandono, los agentes de información trabajan para localizar a posibles yihadistas que ya habían sido expulsados y han regresado aprovechando el caos fronterizo. Al mismo tiempo, las agresiones sexuales y la violencia cotidiana se multiplican en unas calles que, según García, están muy lejos de recuperar la normalidad.

El aviso de Laura García no es una opinión aislada: procede de quien representa a los policías que trabajan sobre el terreno y conocen de primera mano lo que ocurre en las calles. Su mensaje es claro y contundente: hay yihadistas y agresores sexuales en Ceuta, las agresiones se producen a diario y muchas ni siquiera se denuncian. Mientras las autoridades no reconozcan públicamente esta realidad y no se adopten medidas efectivas, el miedo de los ceutíes no hará más que crecer.