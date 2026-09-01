Una ceutí cierra el pico al kioskero podemita tras llamarla “racista” y “maleducada”: «No me faltes el respeto, muchachito»

Nuevo esperpento del podemita Pablo Fernández en televisión a cuenta de Ceuta.

El político se encaró con una vecina de la ciudad autónoma y, con su soberbia, la acusó de ser «racista» y «maleducada» por manifestar su postura sobre la invasión que sufrió el territorio español.

Ceuta no es un plató, pero desde hace años es un escenario recurrente de controversias sobre migración y relaciones con Marruecos.

El propio Fernández, portavoz de Podemos, ha denunciado en múltiples ocasiones la situación en la ciudad autónoma y la actuación de Marruecos, a la que ha calificado de «acto hostil» y «guerra híbrida». Al mismo tiempo, en los programas de tertulia se ha dedicado a repartir carnés de racistas desde su superioridad moral.

Pero esta vez ha pinchado en hueso.

Noelia, la vecina ceutí, puso en cuestión primero las afirmaciones de Ione Belarra sobre la inmigración en la ciudad y su modo de presentar los hechos.

«Está diferenciando entre personas blancas y personas negras. ¿Quién está hablando entonces de racismo? Vamos a ver, cuando tú diferencias a las personas por su color de piel ya estás hablando de racismo, eso por un lado. Por otro lado, que vinieron 350.000 personas de Ucrania y no nos echamos las manos a la cabeza. »Vienen 350.000 personas de una guerra, no del país de al lado porque se quieren venir aquí a trabajar. Vienen de una guerra, vienen de una guerra. Esta gente no viene de la guerra».

Tras escuchar esta opinión, Fernández la acusó de «maleducada» y vinculó su postura a un «racismo» oculto, activando un mecanismo muy conocido en la política española reciente: acusar moralmente al adversario como una salida rápida cuando el debate se complica y no se tienen argumentos.

«Alguien que dice que los españoles primero, que primero hay que tener a los españoles, y que da igual en qué situación estén las personas, que si es española hay que tratarla con preferencia, pues para mí tiene un sesgo racista», afirmó.

La respuesta de la ceutí lo desarmó por completo:

«Pues vete a Estados Unidos a ver si tienes los mismos derechos que los nacionales. Vete a Francia a ver si tú tienes los mismos derechos que los nacionales. Y vete a cualquier país del mundo a ver si tienes los mismos derechos que los nacionales».

Tras esto, el podemita señaló en tono irónico que la mujer era una experta «geopolítica», después de que esta señalara que al país norteamericano no iría por otras razones y no por las que él había señalado.