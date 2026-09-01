Una madre de Ceuta estalla contra Pedro Sánchez: «Nos ha dejado en la ruina»

Una vecina de Ceuta no aguanta más y estalla en directo contra el marido de Begoña.

La intervención de Encarna Segura en La mirada crítica se ha convertido en emblema del creciente descontento hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo que inicialmente iba a ser una pieza sobre la decisión del Ejecutivo local de posponer la apertura de las escuelas infantiles hasta finales de septiembre se convirtió en un alegato político, un desahogo social y un retrato bastante crudo de la situación actual en la ciudad autónoma tras la última avalancha migratoria y la crisis de convivencia diaria.

La entrevistada, en medio de las protestas por el cierre temporal de guarderías, cambió rápidamente el foco de su preocupación por la conciliación familiar hacia una dura crítica al líder del PSOE y a la gestión de la crisis fronteriza. Según su relato, la ciudad enfrenta una combinación de inseguridad, caída de la actividad económica y una sensación generalizada de abandono institucional que ha trascendido los debates políticos para colarse en la televisión generalista.

Tras señalar que no iba a enviar a su hija al colegio tras el inicio del curso escolar, se desahogó ante la penosa situación que atraviesa la localidad española:

«Yo no porque aquí es España y los niños en España van libremente al colegio, que se entere toda España. Y mi hija no tiene que por qué ir por toda la calle con todas las autoridades como si fuera una delincuente. Los delincuentes son los que han invadido en la frontera».

Durante su discurso, la vecina articuló tres ideas clave que ayudan a dilucidar el impacto político del momento:

La frontera no se habría resguardado adecuadamente, lo que habría facilitado una entrada masiva de migrantes.

no se habría resguardado adecuadamente, lo que habría facilitado una entrada masiva de migrantes. Los millones de euros asignados para gestionar la crisis en Ceuta se describen como un gasto que podría haberse evitado si se hubiera frenado el “asalto” inicial.

asignados para gestionar la crisis en Ceuta se describen como un gasto que podría haberse evitado si se hubiera frenado el “asalto” inicial. Su visión sobre el efecto económico se traduce en negocios que “están yendo a pique” y calles desiertas cuando cae la tarde.

Su testimonio resuena con otros relatos que han circulado en los últimos días desde Ceuta, tanto en televisión como en prensa, donde vecinos, comerciantes y profesionales hablan de una ciudad que se ha convertido en una “bomba de relojería”, marcada por la inseguridad nocturna y una notable caída del consumo que lastima a la hostelería y al comercio minorista.

El mensaje a Sánchez: ruina, horarios de miedo y política de vacaciones

La repercusión nacional de esta vecina no se debe solo a su malestar, sino también a la forma directa en que se dirigió al presidente del Gobierno. Su mensaje, resumido en la frase «nos ha metido la ruina», mezcla crítica política y un retrato cotidiano de una ciudad que se repliega antes de que caiga la noche.

Entre los puntos que menciona, está el hecho de que “si hubiera custodiado la frontera”, el Gobierno se habría ahorrado los millones que ahora envía a Ceuta para manejar la crisis. Su queja de que los recursos que se han dilapidado y que podrían destinarse a familias españolas que no logran llegar a fin de mes, convirtiendo la situación de Ceuta en una metáfora del resto del país.

Y la denuncia del toque de queda informal, con vecinos que evitan salir por las noches y adelantan su vida social: “a las 7 de la tarde todo el mundo para casa porque cuando cae la noche, salen todos en manada”.

«Le voy decir una cosa al presidente del Gobierno. Si hubiera guardado la frontera, se hubiera ahorrado todos los millones que está mandando aquí porque esos millones, si no hubieran saltado y no nos hubieran invadido, se los hubiera ahorrado para todas las familias españolas que no llegan a final de mes. Nos ha metido la ruina, los negocios se están yendo para abajo. La gente no sale. Al no salir no compran ropa. Al no salir, no se toman nada en una terraza. Y cuando se puede, tienen que ir con su pareja y recogerse tempranito porque nos ha puesto indirectamente el Gobierno un horario, a las 7.00 de la tarde todo el mundo para la casa porque cuando cae la noche salen todos por manada».

Ese relato se alinea con otros formatos televisivos donde ciudadanos ceutíes han utilizado términos como “pesadilla”, “invasión” y “abandono”, siempre con el Gobierno central como blanco principal de sus críticas, incluso desde voces que se dicen ajenas a siglas de partidos. A esto se suma el discurso de presentadores y analistas que acusan a Sánchez de manejar la crisis de Ceuta desde la lejanía, entre vacaciones y comparecencias tardías, lo que alimenta la percepción de desafección institucional.

El estallido de esta vecina no ocurre en el vacío.

Se produce tras semanas en las que se contabilizan decenas de miles de entradas irregulares en cuestión de días, una cifra que se aproxima al total de la población de la propia ciudad; se denuncian problemas de seguridad, tensión en los servicios públicos y un impacto económico que algunos medios estiman en más de 30 millones de euros solo en agosto y se cuestiona la tardía reacción del Gobierno central, con el presidente ausente de Ceuta durante gran parte de la crisis y una sensación de “España a dos velocidades”, donde la realidad del lado opuesto del Estrecho no parece tener el mismo peso político que la península.