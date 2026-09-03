La bulera Intxaurrondo, desatada tras su «ataque híbrido algorítmico»: «El informe sobre Ceuta fue después del asalto»

No tiene vergüenza ni miedo al ridículo.

Total, ya dilapidó su reputación y credibilidad.

La bulera al servicio de Pedro Sánchez, Silvia Intxaurrondo, se ha superado. Tras afirmar sin rubor que el asalto a la frontera era un «ataque híbrido algorítmico» para encajar que beneficia a la ultraderecha, ahora se ha sacado de la manga que el informe que advertía del «riesgo extremo» de un asalto masivo, fechado el 28 de julio —dos días antes del suceso—, se encargó después del ataque.

Sí, de nuevo sin ruborizarse.

Tras arrojar dudas sobre la existencia de los informes difundidos por El Mundo y por Nacho Abad en Código 10 —«¿Alguien de la mesa ha leído ese informe? Ninguno de la mesa hemos leído ese informe. No, no, no, ninguno. Parece que Marlaska tampoco»—, señala que hay que creer lo que dice el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque es una «fuente oficial».

La propagandista sanchista intenta confundir mezclando los informes previos con el que, efectivamente, solicitó la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga el suceso. Sin embargo, en ese análisis también se refleja que hubo avisos sobre las altas probabilidades de que se produjera un asalto masivo a la frontera por el cúmulo de situaciones que se juntaron, como la sentencia del Supremo, la fiesta magrebí del Día del Trono y las campañas en redes sociales.

Que dice Intxaurrondo que lo de Ceuta es «un ataque híbrido algorítmico». Luego da un par de piruetas para encajar la palabra «ultraderecha» y remata diciendo que lo pensemos así porque ellos dan el enfoque que consideran más «adecuado». «Ataque híbrido algorítmico». No es coña… pic.twitter.com/QqpN9ay9fQ — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) September 1, 2026

De nuevo, hay que resaltar que el 28 de julio el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) de la Policía Nacional difundió un análisis en el que califica de «riesgo extremo» la entrada masiva en Ceuta. Pero es que, además, hubo otro informe.

Y, además, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtió del aumento de la entrada de inmigrantes en la ciudad autónoma y el Gobierno de Sánchez no hizo absolutamente nada para reforzar la frontera.

A Intxaurrondo también se le «olvida» que la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que también hubo avisos del CNI y que habían sido compartidos.

También obvia que la Comisaría General de Extranjería, lleva «al menos seis años avisando de que Marruecos ha usado, usa y usará la frontera como un arma».

Pero algunos prefieren seguir negando la realidad antes que admitir lo evidente: que Pedro Sánchez no hizo nada ante los avisos del peligro existente y que, tras un mes, la inacción del Gobierno ha desatado una crisis humanitaria al abandonar a los ceutíes a su suerte.