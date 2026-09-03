Ketty Garat lanza una advertencia que deja tiritando a Sánchez y sus lacayos: «Ha quedado meridianamente claro»

Les borra la sonrisa.

Ketty Garat ha reflexionado sobre el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) y cómo deja completamente desnudo y sin argumentos al Gobierno de Pedro Sánchez por su responsabilidad en la invasión de Ceuta y su sumisión ante Marruecos.

La jefa de investigación de ABC estima en El Análisis: Diario de la Noche de Telemadrid que este asunto será el clavo en el ataúd político del marido de Begoña:

«Esta legislatura ya estaba muerta, pero Ceuta seguramente pondrá los últimos clavos en el ataúd de Pedro Sánchez. Yo creo que aquí, ante lo que estamos, lo que ha quedado evidentemente, meridianamente claro con el informe que se ha publicado por parte del CNIF y que se ha entregado a la jueza que lleva la causa es que el Gobierno miente de manera flagrante».

Tras esta reflexión, plantea la gran pregunta que esconde todas las concesiones que ha realizado el líder del PSOE, como la entrega del Sáhara a Mohamed, no tomar represalias tras el asalto de Melilla en 2021 o la nula reacción que ha tenido en este mes tras el asalto masivo.

«¿Qué esconde el Gobierno? ¿Por qué es rehén de Marruecos? ¿Por qué tiene que mentir cuando en la página 17 del citado informe —el Gobierno dice que no se implica a Marruecos en ningún momento— se habla de que efectivos uniformados de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos dan indicaciones a los inmigrantes para acceder a España y gestionan el flujo de personas hacia algunas zonas determinadas para el acceso?».

Garat incide en que pocas páginas antes se exponen fotos con grupos de agentes uniformados y vestidos de paisano que reflejan que el país vecino tuvo un papel en el asalto a la frontera.