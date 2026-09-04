Tomás Gómez sentencia a Pedro Sánchez por Ceuta y adelanta su estrategia para intentar escapar de la crisis: «Sabe que está achicharrado»

Tomás Gómez ha reflexionado en Horizonte sobre el manejo de la crisis en Ceuta tras la invasión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Incide en que el líder del PSOE solo responde a sus intereses y que todo lo demás es secundario. Y en estos momentos, le conviene más ser un vasallo de Mohamed VI que actuar como el presidente de Gobierno de España.

«Hay que ponerse en la cabeza de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez lo ha hecho es porque los intereses de Pedro Sánchez exigían el sometimiento del Estado español a los intereses de Marruecos».

Sin embargo, se muestra convencido en que un día «sabremos el porqué de la sumisión a Marruecos».

«Lo que ha hecho Marruecos es demostrar al mundo entero que el control fronterizo lo tienen él. Cuando quieren lo hay y cuando no quiere, no lo hay».

En cuánto a la estrategia de Pedro Sánchez «salir de este lío», apunta que las primeras jugadas no le han salido bien pero que está avanzando una nueva.

«Intentó desviar disparos y además, a quien no se puede defender como es el CNI o como es la Casa Real, como es el Rey. A quiénes no pueden utilizar medio de comunicación para defenderse. La cosa salió mal, conocimos el informe policial en estos días Pedro Sánchez lo que está esperando en este momento, está calentando la sartén e intenta que haya una chispa que emocionalmente cambie el conflicto, la óptica de los ciudadanos».

Gómez destaca que Pedro Sánchez «siempre juega a estas cosas» por su falta de escrúpulos, valores y empatía. Pero es consciente que es la peor crisis que ha tenido porque la responsabilidad recae únicamente en el Gobierno.